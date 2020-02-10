2020-02-10T06:21:23+03:00
Общество

Папа накажет: во Владивостоке пьяный сын взял у отца ключи от машины и натворил бед

Несовершеннолетний парень получил травмы и попал в больницу [фото]
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Безответственному подростку грозят крупные штрафыБезответственному подростку грозят крупные штрафыФото: УМВД России по Приморскому краю
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Юный житель Владивостока «принял на грудь» и решил покататься на родительской машине. Ключи парень незаметно взял у отца, думая, что вернет авто в целости и сохранности. Но самоуверенность подвела выпившего парня, который по закону не имел права садиться за руль.

Подросток ехал на «Митсубиси Монтеро» со стороны улицы Котельникова в направлении Жигура. 17-летний парень не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Удар был настолько сильный, что иномарка перевернулась. Как итог – парень получил сотрясение, ушиб левой голени и был направлен на лечение.

Машина врезалась в столб и перевернулась Фото: УМВД России по Приморскому краю

Машина врезалась в столб и перевернуласьФото: УМВД России по Приморскому краю

- В отношении несовершеннолетнего составлены административные протоколы по статьям «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортным средством» и «Управление транспортным средством с нарушением предусмотренного страховым полисом условия управления», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Безответственному подростку грозят крупные штрафы до 10 и 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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