2020-02-11T08:43:58+03:00
Общество

Были пьяны: вандалы, которые осквернили Вечный огонь в Уссурийске, выслушали приговор

Молодые люди засыпали Мемориал землей, за что их лишили свободы
Кристина ГРИН
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Осужденные признались, что в этот день были пьяны.Осужденные признались, что в этот день были пьяны.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Мировой суд Уссурийска вынес приговор по резонансному уголовному делу, которое возбудили в отношении 20 и 21-летних местных жителей. Следствие обвинило их в вандализме, совершенном группой лиц.

Случилось все еще в октябре прошлого года. Информация о том, что двое неизвестных молодых людей ночью осквернили Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, поступило в отделение полиции. Парни засыпали Вечный огонь землей и скрылись с места преступления. Только вот все происходящее попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Вскоре оперативники составили фотороботы и начали поисковую операцию. Позже станет известно, что их задержали сотрудники ФСБ. Оказалось, что оба уже были судимы. Они сознались в содеянном и признались, что в ту ночь были пьяны.

- Уссурийский мировой суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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