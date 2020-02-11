Я сдам тебе дом у моря во Владивостоке: лже-арендодатель пытался разбогатеть на несуществующих квартирах

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:25:09+03:00

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Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении 32-летнего мужчины. Следствие обвинило его в мошенничестве. По версии оперативников, приморец размещал на FarPost объявления о том, что он сдает в аренду квартиры, расположенные в дальневосточной столице. Все бы ничего, только вот никакой жилплощади по факту не было, и он не имел никаких законных оснований сдавать их кому-либо.

Однако восемь человек все же попались на уловку мошенника. Они заинтересовались предложением и были готовы оформить документы на аренду, но аферист для пущего ажиотажа говорил им, что квартиры практически сданы. Разумеется, решить проблему можно было при помощи задатка или полной стоимости месячной аренды.

- После перечисления денежных средств, фигурант переставал отвечать на звонки и сообщения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Преступными действиями обвиняемого восьми потерпевшим причинен имущественный ущерб на общую сумму более 109 тыс. рублей, который он возместил в ходе следствия.

Уголовное дело вскоре рассмотрят в Советском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU