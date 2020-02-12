Жительница Приморья решила выспаться в чужом доме, теперь ей грозит статья

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:44:19+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в Приморье в отношении 47-летней женщины, которая пробралась в чужое жилище. Дама проникла в дом, особо не церемонясь, она выставила оконную раму в одном из домов Надеждинского района, нарушив неприкосновенность частного владения. В свое оправдание местная жительница заявила, что просто планировала хорошенько выспаться во время отсутствия хозяев.

История развернулась в октябре 2019 года. По сообщению пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, женщина проникла в чужой дом на улице Заозерная станции Барановский. Специалисты еще продолжают расследование и выясняют все обстоятельства происшествия. Непрошеной гостье грозит штраф до 200 тысяч рублей или еще более суровое наказание. Если вина нарушительницы будет доказана, она может отправиться в тюрьму на срок до двух лет.

«КП» ранее писала, что в приморском Поселке Липовцы в гости к бывшей сожительнице через балкон наведался благоверный. Ушел Ромео не попрощавшись, прихватив золотое кольцо. Похищенную драгоценность владелице вернули обратно, а вот экс-ухажеру грозитдо6лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU