Прокуратура проводит проверку после избиения четвероклассницы во Владивостоке
В одной из школ Советского района Владивостока девятилетнюю ученицу четвертого класса избили сверстники. Девочка попала в больницу, теперь из-за пережитого страха она просыпается по ночам в слезах и боится незнакомцев. История быстро стала достоянием социальных сетей и СМИ, сообщения проверяет прокуратура.
По словам бабушки пострадавшей Арины (все имена изменены – прим. ред.) в инцидент сначала пытался вмешаться школьный охранник. Сторож задержал детей, которые избивали девочку, но потом отпустил. Школьники снова нагнали Арину и попытались напасть, но опять помешал охранник.
Подростки все-таки застали Арину врасплох на автобусной остановке. Она снова стали пинать, унижать школьницу и даже выгнали на лед речки. После нападения девочку с побоями госпитализировали в Тысячекоечную больницу.
- В связи с произошедшим инцидентом прокуратура проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения. Кроме этого, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В ведомстве также отметили, что на контроль взят ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.
Полиция провела беседу с нападавшими, они извинились перед девочкой и ее бабушкой.
- Родители инициаторов конфликта будут привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Подростков поставят на учет.
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ИСТОЧНИК KP.RU