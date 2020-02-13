2020-02-13T06:26:10+03:00
Общество

Прокуратура проводит проверку после избиения четвероклассницы во Владивостоке

Девочку затравили из-за одежды, а потом преследовали и пинали
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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После нападения девочку с побоями госпитализировали в Тысячекоечную больницуПосле нападения девочку с побоями госпитализировали в Тысячекоечную больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В одной из школ Советского района Владивостока девятилетнюю ученицу четвертого класса избили сверстники. Девочка попала в больницу, теперь из-за пережитого страха она просыпается по ночам в слезах и боится незнакомцев. История быстро стала достоянием социальных сетей и СМИ, сообщения проверяет прокуратура.

По словам бабушки пострадавшей Арины (все имена изменены – прим. ред.) в инцидент сначала пытался вмешаться школьный охранник. Сторож задержал детей, которые избивали девочку, но потом отпустил. Школьники снова нагнали Арину и попытались напасть, но опять помешал охранник.

Подростки все-таки застали Арину врасплох на автобусной остановке. Она снова стали пинать, унижать школьницу и даже выгнали на лед речки. После нападения девочку с побоями госпитализировали в Тысячекоечную больницу.

- В связи с произошедшим инцидентом прокуратура проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения. Кроме этого, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве также отметили, что на контроль взят ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.

Полиция провела беседу с нападавшими, они извинились перед девочкой и ее бабушкой.

- Родители инициаторов конфликта будут привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Подростков поставят на учет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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