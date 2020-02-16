Пешеход погиб во Владивостоке, перебегая дорогу на Столетии

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:35:34+03:00

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В ночь на воскресенье, 16 февраля, сразу два пешехода погибли во Владивостоке, переходя дорогу в неположенных местах. Точнее в местах, где отсутствуют наземные пешеходные переходы. Про погибшую 45-лентнюю женщину мы уже сообщали ранее. Но примерно через полчаса после этого ДТП еще одно произошло на Столетии.

Как рассказали в ГИБДД региона, в 03:30 на проспекте 100-лет Владивостоку 26-летний водитель автомобиля «Ниссан Блюберд Силфи» ехал в сторону центра и наехал на 54-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

Водитель был трезвым, уточнили в ГИБДД, но сотрудники полиции еще устанавливают все обстоятельства происшествия. Как и в случае с женщиной на Олега Кошевого, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Ближайшие легальные переходы – двухэтажный виадук на Фирсова и трехэтажный переход через торговый центр на Столетии.

ИСТОЧНИК KP.RU