2020-02-16T15:04:37+03:00
Общество

Хотите – ходите. Мэрия Владивостока рассказала, как будут работать школы и детсады в снегопад

Прогул не засчитают, но придется потом наверстывать
Сергей БАЛАНОВ
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Школьникам разрешили прогулять из-за снегаШкольникам разрешили прогулять из-за снегаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Непогода не должна сказаться на работе школ и детских садов Владивостока в понедельник, 17 февраля. Они будут работать в обычном режиме, однако родители могут сами решить, отправлять ребенка в школу или нет. Прогул не засчитают.

Делается это для того, чтобы родителям, которые в понедельник все же собираются на работу, не пришлось срочно придумывать, куда деть ребенка. Правда, школьную программу менять из-за снегопада вряд ли будут. Соответственно, те, кто прогуляют понедельник, могут пропустить что-то важное и придется наверстывать.

Снег во Владивостоке начался в ночь на воскресенье, а прекратится, по данным синоптиков, только к 13:00 понедельника. За этот период во Владивостоке может выпасть 15 — 20 мм осадков.

Водителей без особой необходимости просят не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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