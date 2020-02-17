Виктор? Я работаю в ФСБ: телефонные мошенники во Владивостоке стали изощреннее

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:51:02+03:00

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Очередной пенсионер из Владивостока стал жертвой телефонного мошенника. Последний, представившись сотрудником ФСБ, сумел уговорить пожилого человека «временно» распрощаться с 30 тысячами рублей. Злоумышленник попросил купить дорогих продуктов и положить деньги на счет, обещая при встрече вернуть всю сумму наличными. Естественно, после того, как просьбы были выполнены, голос на обратном конце провода затих.

Виктору (имя изменено - прим.ред.) 66 лет. Несмотря на свой довольно приличный возраст, мужчина все еще зарабатывает на жизнь честным трудом – таксует по городу. Так, в один из рабочих будней к пенсионеру пришла заявка от очень «серьезного» клиента. С ним связался «настоящий силовик», якобы находившийся на совещании в здании ФСБ на улице Алеутской. Незнакомец попросил Виктора выполнить несколько денежных просьб, все траты обещал вернуть при встрече. Которой так и не произошло.

Когда таксист снова подъехал к зданию ФСБ, к нему никто не вышел и не перезвонил. Тогда пенсионер понял, что стал жертвой телефонного мошенника, и обратился за помощью в полицию. Стражи порядка опросили пострадавшего и приступили к поискам подозреваемого в преступлении.

Напомним, недавно также узналось, что во Владивостоке есть мошенники, представляющиеся сотрудниками администрации. Они просят переводить им деньги за участие в праздниках.

ИСТОЧНИК KP.RU