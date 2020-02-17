Стало известно о результатах обысков в детских садах Владивостока, куда поступили сообщения о минировании

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:42:25+03:00

Волна сообщений о минировании прокатилась не только во Владивостоке, но и в Хабаровске. Фото: Евгения ГУСЕВА

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17 детских садов – именно в такое количество дошкольных учреждений Владивостока поступили сегодня, 17 февраля, анонимные сообщения о минировании. Тревожная информация подняла силовиков, которые тщательно осматривали все здания. Детям и воспитателям садов пришлось в срочном порядке эвакуироваться. Ситуация усугублялась тем, что в дальневосточной столице уже больше суток бушует стихия. Малышам пришлось провести некоторое время на улице в метель.

- К этому часу проверка всех садов Владивостока, в которые поступили сообщения о минировании – завершилась. Информация не подтвердилась, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока. - В общей сложности сегодня сообщения получили 17 дошкольных учреждений города.

Напомним, что волна минирования прокатилась не только по дальневосточной столице. Эвакуация не обошла стороной и детские сады соседнего Хабаровска. И там тоже нет подтверждения тревожным сообщениям.

Ничего святого: на Дальнем Востоке детей эвакуируют в метель из-за угроз минирования

Тревожные сообщения поступили в сады Хабаровска и Владивостока (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU