Стало известно о результатах обысков в детских садах Владивостока, куда поступили сообщения о минировании
17 детских садов – именно в такое количество дошкольных учреждений Владивостока поступили сегодня, 17 февраля, анонимные сообщения о минировании. Тревожная информация подняла силовиков, которые тщательно осматривали все здания. Детям и воспитателям садов пришлось в срочном порядке эвакуироваться. Ситуация усугублялась тем, что в дальневосточной столице уже больше суток бушует стихия. Малышам пришлось провести некоторое время на улице в метель.
- К этому часу проверка всех садов Владивостока, в которые поступили сообщения о минировании – завершилась. Информация не подтвердилась, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока. - В общей сложности сегодня сообщения получили 17 дошкольных учреждений города.
Напомним, что волна минирования прокатилась не только по дальневосточной столице. Эвакуация не обошла стороной и детские сады соседнего Хабаровска. И там тоже нет подтверждения тревожным сообщениям.
Ничего святого: на Дальнем Востоке детей эвакуируют в метель из-за угроз минирования
Тревожные сообщения поступили в сады Хабаровска и Владивостока (подробности...)
ИСТОЧНИК KP.RU