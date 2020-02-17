Ничего святого: на Дальнем Востоке детей эвакуируют в метель из-за угроз минирования

Очередная волна сообщений о возможном минирований прокатилась по Дальнему Востоку. В этот раз в поле зрения террористов, которые рассылают письма с угрозами, попали самые маленькие. Воспитанников детских садов приходится эвакуировать по морозу в близлежащие учебные заведения или вовсе на улицу.

Во Владивостоке на данный момент известно об эвакуации минимум10 садов. Как выяснила «Комсомолка», ребят из 159 садика отвели в школу № 76. Малышей из МБДОУ №26 в срочном порядке повели в школу №40 на Толстого. Эвакуация проходит в саду №35 на Тухачевского. Дети пока ожидают приезда родственников на улице. Мало того, что холодно, так воспитанники заведения даже не успели пообедать.

Стоит отметить, что во Владивостоке сегодня довольно ветрено, порывы достигают 14 метров в секунду. В городе небольшая метель, столбики термометров опустились до -9°С. Поэтому родителей просят поторопиться за своими чадами. Как прокомментировали «КП-Владивосток» специалисты пресс-службы МВД России по Приморскому краю, на данный момент поступившая информация проверяется.

В Хабаровске сообщения о возможной угрозе также поступили в 10 садов. Администрация учреждений совместно с полицией эвакуирует воспитанников следующих учреждений: 79, 78, 45, 54, 29, 133, 53, 96, 5, 99.

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