Синоптики рассказали, когда по Приморью снова ударит снежный циклон

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:09:49+03:00

Очередной циклон прибудет в регион уже на этой неделе. Фото: Алина ТЕМНИКОВА

Изменить размер текста: A A

Начиная с выходных, Приморье терпит бедствие из-за стихии. Лишь за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Разумеется, это стало причиной осложнения дорожной ситуации, ДТП и пробок. Но, как оказалось, это еще не все. По данным синоптиков, скоро в регион прибудет новый снежный гость.

На протяжении всей недели характер погоды в крае будет неустойчивым. В 20-х числах в Приморье потеплеет до -3 -9 градусов, в южной части так и вовсе будет выше 0.

- В пятницу, 21 февраля, погода начнет меняться. С запада подойдет новый циклон с атмосферными фронтами и уже вечером в отдельных районах Приморья могут начаться осадки, и сохранятся в субботу, - отмечают в пресс-службе Примпогоды.

Синоптики отмечают, что потеплеет и во Владивостоке. Однако с приходом циклона погода вновь испортится. Снова город окажется во власти сильного ветра. Более того, не исключена вероятность небольшого снега, который усилится в ночь на субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU