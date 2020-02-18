Мэрия Владивостока: Нам мешают брошенные вдоль дорог машины

18 Февр. 2020 2020-02-18T04:55:09+03:00

Пока все спали, 100 спецмашин в городе убирали снег, но работе служб значительно мешали припаркованные авто

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Спустя сутки после мощного снегопада во Владивостоке специалисты все еще разгребали снежные накаты. В ночь на 18 февраля в городе работали тракторы-щётки, грейдеры, роторные погрузчики – в общей сложности около 100 спецмашин. Как утверждает мэрия, их распределяли по всем районам, при это наставляя: расчищайте тщательнее подъезды к больницам, детским садикам, школам и остановкам.

За ночь техника побывала на Кузнецова, Калинина, проспектах Красного Знамени, Острякова, на улицах Сабанеева, Аллилуева и Жигура. При этом работа могла бы идти гораздо легче и быстрее, если бы не «забытые» вдоль дорог авто.

- Мы вывозим снег, обеспечиваем для транспорта свободный проезд. Мешают нам брошенные вдоль дорог машины. Это очень затрудняет работу всех служб, особенно когда речь идёт о наших спальных районах, - говорит мастер участка муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Павел Лохов.

В этот раз, по словам представителей администрации, работа у них была продумана до мелочей. Эскалаторы по очереди подъезжали к собранному грейдерами снегу. На погрузку 20 кубов осадков у одной машины уходило около трех минут. Пока одна заполнялась – подъезжала следующая. Каждый водитель сделал не меньше десятка рейсов за смену. По всей приморской столице собрали 7 тысяч кубометров снега, а с центра города вывезли 25 наполненных самосвалов.

Для пешеходов служба также постаралась: бригады вручную лопатами расчищали тротуары.

С центра города вывезли 25 наполненных самосваловФото: Анастасия МЕЛЬНИКОВА

На данный момент техника все еще продолжает уборку снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU