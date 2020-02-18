В Приморье подешевеют овощи: в регион зашли 60 фур с продукцией из Китая

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:34:15+03:00

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Шестьдесят фур с овощами из Китая зашли в Приморье с 15 по 17 февраля. Груженные машины направились к «Дружбе» - самой крупной оптовой базе в крае. Оттуда, как утверждают в региональном министерстве промышленности и торговли, овощи по сниженной цене пропутешествуют на прилавки магазинов.

Руководство оптовой базы «Дружба» решило понизить стоимость на овощи для предпринимателей. Щедрость распространится и на покупателей, ведь теперь продукция подешевеет в торговых сетях.

- Килограмм помидоров в зависимости от сорта сейчас стоит 100-145 рублей, огурцы – 95-120 рублей, перец сладкий – от 130 рублей, салат – 140 рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По их словам, подешевели и овощи «борщевого набора».

- Капуста стоит 33-34 рубля за килограмм, морковь – 42 рубля, картошка – 23-25 рублей, свекла – 26-28 рублей, лук – 27-31 рубль.

Напомним, на днях специалисты УФАС провели рейды в крупных супермаркетах Владивостока. Проверили, как в них образуются цены на овощи. Утверждают, что за последнее время наценки не менялись и все еще составляют от 5 до 20%.

Рассказать о фактах резкого завышения цен можно, обратившись на «горячую линию» минпромторга Приморья по телефонам: 8 (914) 703-14-90, 8 (423) 273-14-90.

ИСТОЧНИК KP.RU