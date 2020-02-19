Во Владивостоке запретят парковаться еще на одной улице

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:11:55+03:00

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Администрация Владивостока решила расчистить запаркованный проезд на перекрестке Военное шоссе народный проспект. На пересечении улиц в ближайшее время появятся знаки, запрещающие парковку на участке. Тем, кто все де решит нарушить предписание, предстоит забирать свои авто со штрафстоянок.

Специалисты городской администрации уверены, что припаркованные на выезде с Военного шоссе машины, сильно мешают проезду. Машины не позволяют другим автомобилистам беспрепятственного поворачивать и в целом осложняют процесс движения.

– В ближайшее время специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установят здесь знак «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Запрет будут действовать на участок дороги в 100 метров», – отметили сотрудники ведомства.

В начале февраля парковку пришлось ограничить и на участке от дома №16б до №20б на Героев Тихоокеанцев. Подобную меру власти ввели из-за жалоб жильцов многоэтажек, которые опасались, что в случае ЧП к ним не смогут проехать машины спецслужб.

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ИСТОЧНИК KP.RU