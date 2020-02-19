2020-02-19T10:42:55+03:00
Происшествия

ФСБ Приморья поймала китайца, промышлявшего ночной контрабандой краба и трепанга на моторном катере

Иностранец пытался вывезти товар в Поднебесную, чтобы продать
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Теперь китайцу грозит уголовное преследование и крупный штраф.Теперь китайцу грозит уголовное преследование и крупный штраф.Фото: Дальневосточное таможенное управление
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Крупную партию камчатского краба и дальневосточного трепанга почти на 2 миллиона рублей пытался вывезти к себе на родину гражданин КНР. Контрабанду стратегически важных ресурсов пресекли сотрудники ФСБ и Дальневосточной оперативной таможни.

Оказалось, что китаец планировал вернуться домой с 383 килограммами свежего и варено-мороженого краба (273 особи) и 43 килограммами трепанга на моторном катере под покровом ночи. Однако проскочить мимо пограничного и таможенного контроля гражданину Поднебесной так и не удалось. Мужчину «на маленьком плоту» задержали. Позже он признался сотрудникам, что хотел увезти товар в Китай, чтобы продать местным коммерсантам – краб и трепанг там пользуются спросом.

- В момент погрузки товара на катер китайский контрабандист был задержан и заключен под стражу. В отношении него Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», - сообщают в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Кстати, каким именно образом иностранец планировал добраться до Китая на моторном катере - неизвестно. Это с его слов он хотел добраться до Поднебесной, а как оно на самом деле могло обернуться - загадка.

В ведомстве отмечают, что теперь китайцу грозит до 7 лет лишения свободы и, конечно, штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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