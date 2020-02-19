Дорогу к излюбленному историческому парку в Приморье заасфальтируют

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:29:58+03:00

Капитальный ремонт трассы к «Изумрудной долине» закончится в конце года

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В Приморском крае начался ремонт разбитой дороги к популярному ландшафтно-историческому парку «Изумрудная долина». Ремонт трассы в Уссурийском городском округе планируется закончить к концу 2020 года. За это время специалисты планируют убрать все неровности, заасфальтировать участок и установить дорожные знаки.

Капитальный ремонт начался на участке трассы от села Утесное до самого парка, который расположен в двух километрах. Просьба отремонтировать проезд поступила в правительство Приморского края от директора «Изумрудной долины» Сергея Вакуленко. Благодаря тому, что уникальный объект завоевал признание не только местных жителей, но и туристов, проезд отремонтируют за счет краевого бюджета.

– «Изумрудная долина» – якорный проект одного из нескольких туристских кластеров, расположенных в Приморье, и единственный на данный момент туристский объект в крае, получивший премию Правительства РФ, – отметил заместитель председателя регионального Правительства Константин Шестаков.

С воплощением исторического проекта помог руководитель археологического клуба «Резерв» Александр МезенцевФото: Милана СОКОЛ

Напомним, парк «Изумрудная долина» существует уже 8 лет. Идея его создания принадлежит Сергею Вакуленко. Строительство объекта, который позволяет познакомиться с историей и обычаями русской культуры, начиналось с нуля, буквально в чистом поле. Сейчас гости парка могут увидеть сказочный лес с различными героями и строениями, озеро лотосов, образцы деревянного зодчества и постройки в исконно русском стиле.

«Изумрудная долина» признана лучшим проектом в культурно-просветительской сфере на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект - 2019», который организовало Министерство экономического развития России.

ИСТОЧНИК KP.RU