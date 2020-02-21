Оформить документы на дальневосточную ипотеку в Приморье можно будет в МФЦ

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:53:51+03:00

В МФЦ будут открыты окна, где можно будет получить всю необходимую консультацию. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Такое поручение дал глава региона после совещания с министров РФ по развитию Дальнего Востока им Арктики

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20 февраля во Владивостоке прошло совещание, одной из главных тем которого стала дальневосточная ипотека. Оказалось, что Приморье является лидером по количеству выданных ипотечных кредитов среди всех субъектов ДФО.

На сегодня обладателями льготной ипотеки под 2% годовых стали 820 семей. Заявки на оформление еще 2000 находятся на стадии оформления. Все это в основном жители Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска.

Однако, как отметил, Александр Козлов, муниципальных образований в регионе намного больше, в связи с чем было принято решение подключить МФЦ к консультации и оформлению необходимых документов.

- В МФЦ нужно открыть окна, а в муниципалитетах – специальные кабинеты, - заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморья. – Важно, чтобы население смогло получить ответы на все вопросы, касающиеся дальневосточной ипотеки.

Вместе с тем, власти рассказали и о проблемах, которые имеются в регионе. Речь о неоправданном завышении цен на квартиры. С недобросовестными застройщиками намерены бороться.

ИСТОЧНИК KP.RU