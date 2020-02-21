2020-02-21T11:05:49+03:00
Общество

Ипотека под 2% есть, а квартир нет

Застройщики искусственно и необоснованно повысили цены на жилье, считает министр Александр Козлов
Кристина ГРИН
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Всего 820 семей из Приморья получили льготную ипотеку под 2%. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края).Всего 820 семей из Приморья получили льготную ипотеку под 2%. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края).
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Приморский край в лидерах реализации программы «Дальневосточная ипотека». Напомним, что льготную ипотеку президенту РФ Владимиру Путину представили на Восточном экономическом форуме. Глава государства не только поддержал идею, но и обозначил сроки ее действия.

- Предлагаю запустить программу уже в этом году сроком на пять лет. Распространить её на так называемый первичный рынок жилья, а также на граждан, желающих построить жилье на «дальневосточном гектаре, - заявил Владимир Путин во время Пленарного заседания ВЭФ.

Позже президент обратился к банкам с просьбой активнее подключаться к реализации новой льготной программы. Вероятно, что лучше всех на ДВ главу государства услышал Приморский край. Выданных на жилье кредитов в регионе больше, чем в оставшихся 10 субъектах, хотя по количеству поданных заявок мы уступаем Якутии.

Всего в крае с начала реализации проекта льготную ипотеку оформили 820 семей, еще порядка 2000 получили одобрение и находятся на стадии оформления документов для сделки. В основном это жители Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки.

Реализацию программы «Дальневосточная ипотека» обсудили на совещании с Александром Козловым, министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, и Олегом Кожемяко, губернатором Приморского края.

- Самое главное для нас – обеспечить доступность программы для молодых семей, чтобы они смогли воспользоваться предложением, - считает Александр Козлов. - Доступность измеряется двумя понятиями: чтобы эти самые квадратные метры были и чтобы они были доступны по цене.

По словам министра, для того, чтобы эти аспекты выполнялись необходимо проследить за поведением застройщиков, которые искусственно и необоснованно повысили стоимость недвижимости в регионе после введения льготной ипотеки. Власти будут держать на контроле ситуацию, чтобы не допустить злоупотребления со стороны коммерсантов.

- Все квартиры, которые предлагают оформить по ипотечному договору, можно найти на сайте регионального министерства строительства. Могу сказать, что цена идет от 70 до 130 тысяч рублей в зависимости от месторасположения, - говорит Олег Кожемяко. - Это то, что имеется на рынке. На сегодня заключены контракты по дальневосточной ипотеке на 3 миллиарда рублей. Удерживающим фактором для горожан является отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, недостаточное количество тех квадратных метров, которые мы можем предложить в основном жителям Владивостока.

Отмечается, что на продажу сегодня в Приморском крае выставлены порядка 1793 квартиры на первичном рынке, у половины из них стоимость за квадратный метр не превышает 90 тысяч рублей. То есть уже сейчас количество квартир меньше, чем семей, получивших одобрение по ипотеке. Как отмечают эксперты, число семей, которые обращаются за ипотекой, будет только увеличиваться. Уже сейчас банки выполнили квартальные планы по ипотеке.

В такой ситуации остается только надеяться, что увеличится количество строящегося жилья. Эксперты рынка говорят, что во Владивостоке в год в среднем вводится в эксплуатацию около 3 тысяч квартир. При нынешнем спросе на ипотеку это число должно возрасти. Есть надежда, что застройщики в след за спросом порадуют новыми проектами. Так уже в марте ожидается презентация сразу трех проектов объемом не меньше 400 квартир в каждом.

Подводя итоги, представители власти уточнили, что 15 марта проведут еще одно совещание, чтобы снова обсудить ход реализации программы «Дальневосточная ипотека».

Напомним, «Дальневосточная ипотека» - программа, которую инициировал президент России Владимир Путин, а затем дал поручение разработать проект, чтобы он был пригодным для использования. 7 декабря 2019 года глава Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы и дал старт ее реализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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