2020-02-22T09:37:43+03:00
Общество

Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье

Сняты с линии некоторые автобусы в Артем, Находку, Спасск-Дальний и другие города
Милана СОКОЛ
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Из Владивостока отменены десятки автобусных рейсовИз Владивостока отменены десятки автобусных рейсовФото: Милана СОКОЛ
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33 междугородних рейса отменили в Приморье 22 февраля из-за снегопада. Согласно расписанию «Примвокзала», автобусы из Владивостока частично сняты с маршрутов в различные районы края.

Мощный снег, который по прогнозам синоптиков сильнее всего затронет восточные районы края, стал причиной отмены автобусных рейсов. Желающим добраться до Артема, Находки, Спасска-Дальнего и других населенных пунктов, приходится искать другие рейсы или добираться на электричке.

Из Владивостока отменили часть рейсов: Фото: primvokzal.ru

Из Владивостока отменили часть рейсов: Фото: primvokzal.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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