Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:37:43+03:00

Сняты с линии некоторые автобусы в Артем, Находку, Спасск-Дальний и другие города

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33 междугородних рейса отменили в Приморье 22 февраля из-за снегопада. Согласно расписанию «Примвокзала», автобусы из Владивостока частично сняты с маршрутов в различные районы края.

Мощный снег, который по прогнозам синоптиков сильнее всего затронет восточные районы края, стал причиной отмены автобусных рейсов. Желающим добраться до Артема, Находки, Спасска-Дальнего и других населенных пунктов, приходится искать другие рейсы или добираться на электричке.

Из Владивостока отменили часть рейсов: Фото: primvokzal.ru

Синоптики уточнили, когда по Приморью ударит циклон

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ИСТОЧНИК KP.RU