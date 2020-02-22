Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье
33 междугородних рейса отменили в Приморье 22 февраля из-за снегопада. Согласно расписанию «Примвокзала», автобусы из Владивостока частично сняты с маршрутов в различные районы края.
Мощный снег, который по прогнозам синоптиков сильнее всего затронет восточные районы края, стал причиной отмены автобусных рейсов. Желающим добраться до Артема, Находки, Спасска-Дальнего и других населенных пунктов, приходится искать другие рейсы или добираться на электричке.
Из Владивостока отменили часть рейсов: Фото: primvokzal.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU