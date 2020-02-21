Синоптики уточнили, когда по Приморью ударит циклон

Не успев справиться с последствиями прошлого снегопада, Владивосток замер в ожидании нового удара стихии. Мощный циклон надвигается на Приморье со стороны Монголии. С самого утра, 21 февраля, небольшие осадки начались в восточных районах края. По ходу смещения атмосферного вихря, снег с дождем во второй половине дня пройдет на западе, под действием циклона окажутся и южные районы.

По мере приближения циклона начнет меняться и температурный фон. Во Владивостоке к вечеру ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся на несколько градусов. Вечером в приморской столице ожидается снег с дождем. Во власти стихии город окажется в ночь на 22 февраля. По прогнозам специалистов «Примгидромета» при температуре −4…−5 °С также ожидается мокрый снег.

Днем, 22 февраля, центр циклона с Владивостока сместится на юго-восточное побережье Приморья. При этом температура воздуха станет −6…−7 °С. При приближении к восточным районам края, похолодеет еще сильнее до −9 °С. Снег ожидается на всей территории региона. Гидрометеорологи прогнозируют от 7 до 10 миллиметров осадков, а в горных районах − до 20 и больше. В субботу циклон продолжит развиваться над Японским морем, поэтому в западных районах Приморья сохранится небольшой снег, а на востоке ожидаются более сильные осадки. Снег будет сопровождаться сильным ветром, в крае объявлено штормовое предупреждение.

23 февраля циклон уйдет в Охотское море. Осадки в Приморье постепенно прекратятся. При этом в крае еще сильнее похолодает. Столбики термометров опустятся до –12…−14 °С.

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