2020-02-24T03:41:11+03:00
Общество

Тепло и без осадков: погода на 24 февраля

Погоду в регионе определяет поле повышенного давления
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Воздух прогреется до +7 градусовВоздух прогреется до +7 градусовФото: pixabay.com
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Несмотря на то, что на календаре все еще зима, погоду в Приморье можно назвать по-настоящему весенней. Определяет ее поле повышенного атмосферного давления. Сегодня, 24 февраля, столбик термометра будет колебаться от -4 до +7 градусов.

Так, в Уссурийске небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +2...+4 градусов.

В Находке небольшая облачность, однако тоже без осадков. Ветер западный умеренный. Воздух прогреется до +3...+5 градусов.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра поднимется до +3...+5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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