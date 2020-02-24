2020-02-24T06:06:24+03:00
Общество

Редкое природное явление зафиксировали ученые в Приморье

Специалисты отмечают, что причина в теплой погоде
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Верба начала распускаться в Приморье раньше времени. Фото: Глеб Седаш, «Земля леопарда».Верба начала распускаться в Приморье раньше времени. Фото: Глеб Седаш, «Земля леопарда».
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Ученые зафиксировали на «Земле леопарда» редкое явление. Здесь, из-за теплых для февраля температур, начала распускаться верба. Специалисты ожидают, что в ближайшее время начнут уже появляться первые первоцветы, сообщает «Земля леопарда».

«Обычно на юго-западе Приморья цветение вербы начинается в марте и благодаря большому разнообразию видов ив продолжается до середины мая. Именно поэтому верба символизирует возрождение природы после зимнего сна, которое в этом году началось раньше обычного. По данным сотрудников Примгидромета, среднесуточные температуры воздуха в Приморье в последние дни существенно выше нормы – на 5 градусов», - сообщает на своей странице в социальной сети инстаграм национальный парк.

Здесь также отмечается, что вслед за цветением ив и дальнейшим таянием снега к лучам солнца вскоре должны потянутся и первые ростки зеленой травы. Специалисты также ожидают, что в ближайшее время из общей пока еще серо-коричневой гаммы в лесу начнут ярко выделяться первоцветы, такие как адонис амурский с ярко-желтыми лепестками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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