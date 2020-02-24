2020-02-24T07:10:08+03:00
Происшествия

Приморец пойдет под суд за убийство знакомого

Мужчина зарезал его кухонным ножом
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Мужчина был убит в ходе ссорыМужчина был убит в ходе ссорыФото: pixabay.com
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Жителя Приморья ожидает суд за убийство знакомого. Ссора произошла после застолья. Потерпевший скончался от ударов ножом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Инцидент произошел еще в декабре 2019 года недалеко от села Новогордеевка. Здесь в одном из домов барачного типа проходило застолье. В какой-то момент между обвиняемым и потерпевшим вспыхнула ссора, которая в конечном итоге закончилась поножовщиной: 29-летний мужчина ударил дважды своего оппонента в грудь. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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