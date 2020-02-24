«Ну хоть пришвартовали»: в Приморье заметили автомобиль припаркованный в море
В Приморье на фото попал автомобиль, стоящий в море. Транспортное средство, по всей видимости, оказалось в воде в процессе бурного празднования Дня защитника Отечества. Для надежности владелец обвязал его веревкой.
В одном из инстаграм-пабликов @dpscontrol появилась фотография автомобиля, припаркованного в море. Как написано в описании, сделана фото было в поселке Мысовый Шкотовского района. Рядом, правда не нашлось водителя, зато само транспортное средство, наверное для верности, привязано к берегу веревкой. Публикация вызвала в сети бурный отклик и кучу шуток об удавшемся празднике.
«Привязали чтобы на родину не уплыл»
«Корюшку ловят»
«Ну хоть пришвартовали»
«Открыли купальный сезон на нашей бухте!»
«Такие шхуны там не в первой!!!»
«Вот так вот! Отмечать так отмечать- это вам не в фонтане купаться»
Открыли купальный сезон на нашей бухте!
ИСТОЧНИК KP.RU