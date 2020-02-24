«Ну хоть пришвартовали»: в Приморье заметили автомобиль припаркованный в море

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:40:27+03:00

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В Приморье на фото попал автомобиль, стоящий в море. Транспортное средство, по всей видимости, оказалось в воде в процессе бурного празднования Дня защитника Отечества. Для надежности владелец обвязал его веревкой.

В одном из инстаграм-пабликов @dpscontrol появилась фотография автомобиля, припаркованного в море. Как написано в описании, сделана фото было в поселке Мысовый Шкотовского района. Рядом, правда не нашлось водителя, зато само транспортное средство, наверное для верности, привязано к берегу веревкой. Публикация вызвала в сети бурный отклик и кучу шуток об удавшемся празднике.

«Привязали чтобы на родину не уплыл»

«Корюшку ловят»

«Ну хоть пришвартовали»

«Открыли купальный сезон на нашей бухте!»

«Такие шхуны там не в первой!!!»

«Вот так вот! Отмечать так отмечать- это вам не в фонтане купаться»

Открыли купальный сезон на нашей бухте!

ИСТОЧНИК KP.RU