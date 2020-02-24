Кража среди белого дня: в Приморье вор вынес из дома даже продукты
Дерзкая кража произошла в одном из населенных пунктов Приморья. Вор обчистил дом среди белого дня. Мужчина умудрился вынести не только всевозможную технику, но и продукты, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в селе Константиновка Октябрьского района. О преступлении в полицию сообщил сам владелец дома, где побывал вор. Неизвестный проник в дом днем и похитили генератор, инструменты, DVD - проигрыватель, бинокль и продукты питания. Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.
Приехавшие на место преступления стражи правопорядка опросили потерпевшего и возможных очевидцев. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что кражу совершил 50-летний местный житель. Мужчина был доставлен в полицию, где признался в содеянном. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU