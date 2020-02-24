2020-02-24T11:29:42+03:00
Происшествия

Кража среди белого дня: в Приморье вор вынес из дома даже продукты

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде
Поделиться:
Мужчина уже задержан.Мужчина уже задержан.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Дерзкая кража произошла в одном из населенных пунктов Приморья. Вор обчистил дом среди белого дня. Мужчина умудрился вынести не только всевозможную технику, но и продукты, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в селе Константиновка Октябрьского района. О преступлении в полицию сообщил сам владелец дома, где побывал вор. Неизвестный проник в дом днем и похитили генератор, инструменты, DVD - проигрыватель, бинокль и продукты питания. Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

Приехавшие на место преступления стражи правопорядка опросили потерпевшего и возможных очевидцев. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что кражу совершил 50-летний местный житель. Мужчина был доставлен в полицию, где признался в содеянном. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кража среди белого дня: в Приморье вор вынес из дома даже продукты
«Ну хоть пришвартовали»: в Приморье заметили автомобиль припаркованный в море
Приморец пойдет под суд за убийство знакомого
Редкое природное явление зафиксировали ученые в Приморье
Лихач из Артема стал виновником лобового столкновения
Тепло и без осадков: погода на 24 февраля
Поиски двух подруг, исчезнувших по дороге из школы в Приморье, прекращены
Губернатора Приморья наградили грамотой «За волю к победе»
Нельзя допустить, чтобы политическая ангажированность и предвзятость вредили глобальным общественным интересам
Человек VS машина: приморский богатырь взял на буксир восьмитонный «Урал»
Синоптики рассказали, когда по Владивостоку ударит следующий снежный циклон
В Приморье вор-неудачник едва не продал краденые украшения владелице пропавших драгоценностей
Погода приготовила подарок на 23 февраля настоящим мужчинам из Владивостока
Придавил, как букашку: военный «Урал» спровоцировал ДТП во Владивостоке
Опасные морские деликатесы продавал предприниматель в Приморье
Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье
В Приморье завотделением краевой больницы пойдет под суд