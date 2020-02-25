Новый мэр Артема рассказал, почему в городе потух Вечный огонь

25 Февр. 2020 2020-02-25T02:16:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечный огонь в Артеме на днях стал жертвой очередных вандалов - мемориал закидали снегом. Случай произошел не впервые, но из-за отсутствия камер видеонаблюдения, вероятно, вычислить злоумышленников быстро не получится.

Новый исполняющий обязанности мэра Артема Вячеслав Квон в своем инстаграме 24 февраля прокомментировал ситуацию с Вечным огнем.

- Огонь был потушен вандалами при помощи снега. Сегодня он уже горит, но при этом, мы пониманием, что подобного рода объекты необходимо тщательно контролировать, и пока будем делать это в ручном режиме.

В будущем глава города хочет все-таки установить видеонаблюдение на объекте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/762654" frameborder="0"></iframe> Вечный огонь вновь горит. Видео: kvon55rambler.ru.

Напомним, прошлый мэр Артема Александр Авдеев 19 февраля написал заявление на увольнение по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU