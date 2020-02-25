Новый мэр Артема рассказал, почему в городе потух Вечный огонь
Вечный огонь в Артеме на днях стал жертвой очередных вандалов - мемориал закидали снегом. Случай произошел не впервые, но из-за отсутствия камер видеонаблюдения, вероятно, вычислить злоумышленников быстро не получится.
Новый исполняющий обязанности мэра Артема Вячеслав Квон в своем инстаграме 24 февраля прокомментировал ситуацию с Вечным огнем.
- Огонь был потушен вандалами при помощи снега. Сегодня он уже горит, но при этом, мы пониманием, что подобного рода объекты необходимо тщательно контролировать, и пока будем делать это в ручном режиме.
В будущем глава города хочет все-таки установить видеонаблюдение на объекте.
Вечный огонь вновь горит. Видео: kvon55rambler.ru.
Напомним, прошлый мэр Артема Александр Авдеев 19 февраля написал заявление на увольнение по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU