2020-02-25T02:16:41+03:00
Общество

Новый мэр Артема рассказал, почему в городе потух Вечный огонь

Рядом с памятником не установлено камер наружного видеонаблюдения
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Вандалы закидали Вечный огонь снегом. Фото: artem.news.plusВандалы закидали Вечный огонь снегом. Фото: artem.news.plus
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Вечный огонь в Артеме на днях стал жертвой очередных вандалов - мемориал закидали снегом. Случай произошел не впервые, но из-за отсутствия камер видеонаблюдения, вероятно, вычислить злоумышленников быстро не получится.

Новый исполняющий обязанности мэра Артема Вячеслав Квон в своем инстаграме 24 февраля прокомментировал ситуацию с Вечным огнем.

- Огонь был потушен вандалами при помощи снега. Сегодня он уже горит, но при этом, мы пониманием, что подобного рода объекты необходимо тщательно контролировать, и пока будем делать это в ручном режиме.

В будущем глава города хочет все-таки установить видеонаблюдение на объекте.

Вечный огонь вновь горит. Видео: kvon55rambler.ru.

Напомним, прошлый мэр Артема Александр Авдеев 19 февраля написал заявление на увольнение по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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