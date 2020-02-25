2020-02-25T08:21:15+03:00
Общество

Модель из Владивостока показала всей России красоты Русского моста

Необычные позы «русалки» особенно приковали взгляды мужской половины [фото]
Милана СОКОЛ
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Необычный позинг на фоне Русского моста порадовал подписчиков. Фото: mermaid_slobodchikova_nastiaНеобычный позинг на фоне Русского моста порадовал подписчиков. Фото: mermaid_slobodchikova_nastia
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Любительница зимнего плавания, блогер и модель Анастасия Слободчикова из Владивостока в очередной раз заставила мужские сердца встрепенуться. Девушка сделала необычную фотосессию на фоне моста на Русский остров. Акробатические этюды рядом с одной из главных местных достопримечательностей не остались незамеченными.

«Русалочка» порадовала подписчиков. «Русалочка»

«Русалочка» порадовала подписчиков. «Русалочка»

– Подписчики из разных городов мостами хвастаются. Наш то явно не хуже, тоже решила показать красоту, – поделилась с «КП» Анастасия.

Девушка решила себя и мост показать. Фото: mermaid_slobodchikova_nastia

Девушка решила себя и мост показать. Фото: mermaid_slobodchikova_nastia

Во Владивостоке многие называют Настю русалочкой. Девушка известна любовью к воде в любое время года и необычным фотосессиям с шикарными костюмами. Растяжкой знойная красотка занялась совсем недавно. Чтобы еще больше покорять своих подписчиков.

Анастасия увлекается зимним плаванием и фотосессиями. Фото: anfisafoto

Анастасия увлекается зимним плаванием и фотосессиями. Фото: anfisafoto

Стоит отметить, что мост на остров Русский вошел в топ-15 самых красивых мест России по версии Google. Компания опубликовала рейтинг наиболее притягательных мест в честь своего 15-летия.

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Владивосток попал в рейтинг самых красивых мест России

Мост на остров Русский вошел в топ-15 по версии Google [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Модель из Владивостока показала всей России красоты Русского моста
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