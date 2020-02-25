Модель из Владивостока показала всей России красоты Русского моста
Любительница зимнего плавания, блогер и модель Анастасия Слободчикова из Владивостока в очередной раз заставила мужские сердца встрепенуться. Девушка сделала необычную фотосессию на фоне моста на Русский остров. Акробатические этюды рядом с одной из главных местных достопримечательностей не остались незамеченными.
«Русалочка» порадовала подписчиков. «Русалочка»
– Подписчики из разных городов мостами хвастаются. Наш то явно не хуже, тоже решила показать красоту, – поделилась с «КП» Анастасия.
Девушка решила себя и мост показать. Фото: mermaid_slobodchikova_nastia
Во Владивостоке многие называют Настю русалочкой. Девушка известна любовью к воде в любое время года и необычным фотосессиям с шикарными костюмами. Растяжкой знойная красотка занялась совсем недавно. Чтобы еще больше покорять своих подписчиков.
Анастасия увлекается зимним плаванием и фотосессиями. Фото: anfisafoto
Стоит отметить, что мост на остров Русский вошел в топ-15 самых красивых мест России по версии Google. Компания опубликовала рейтинг наиболее притягательных мест в честь своего 15-летия.
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ИСТОЧНИК KP.RU