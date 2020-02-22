Контрастный Владивосток: ледяные горки с утра и «реки» на дорогах после обеда

Осадки, которые начались во Владивостоке еще в пятницу, а закончились днем в субботу, подкинули проблем местным жителям. Дело в том, что сначала шел дождь, потом начался снег, а скачки температуры позволили всей этой снежной массе замерзнуть с утра. Город местами превратился в каток, точнее в ловушку для пешеходов и автомобилистов.

Читатели буквально засыпали редакцию последствиями «ледового апокалипсиса» из разных районов города. «КП» уже писала, что из-за обледеневшей трассы на острове Русский оказался отрезан целый поселок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="736" height="412" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/762397" frameborder="0"></iframe> Микрорайон "Зелёный угол" тоже оказался отрезан от основной магистрали.Видео предоставлено читателями "КП"! другой источник

Снегопад и минус с утра благополучно сменились на солнце и плюсовую температуру после обеда. В итоге талая вода хлынула потоками на дороги. Огромные лужи, перед которыми автомобилистам пришлось притормаживать, стали причиной заторов.

dps.control Огромная лужа образовалась на Бородинской

Жители краевой столицы переживают, что вся вода скоро превратится в лед. Сейчас во Владивостоке уже –1°С, снова начался снег. По прогнозам синоптиков «Примгидромета», к утру в городе похолодает до – 5°С.

Дети оказались рады снегу во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

– Ну, все, пошел искать коньки. В воскресенье получится передвигаться только на них,–комментируют ожидающуюся обстановку в городе пользователи социальных сетей.

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