Контрастный Владивосток: ледяные горки с утра и «реки» на дорогах после обеда
Осадки, которые начались во Владивостоке еще в пятницу, а закончились днем в субботу, подкинули проблем местным жителям. Дело в том, что сначала шел дождь, потом начался снег, а скачки температуры позволили всей этой снежной массе замерзнуть с утра. Город местами превратился в каток, точнее в ловушку для пешеходов и автомобилистов.
Читатели буквально засыпали редакцию последствиями «ледового апокалипсиса» из разных районов города. «КП» уже писала, что из-за обледеневшей трассы на острове Русский оказался отрезан целый поселок.
Микрорайон "Зелёный угол" тоже оказался отрезан от основной магистрали.Видео предоставлено читателями "КП"! другой источник
Снегопад и минус с утра благополучно сменились на солнце и плюсовую температуру после обеда. В итоге талая вода хлынула потоками на дороги. Огромные лужи, перед которыми автомобилистам пришлось притормаживать, стали причиной заторов.
Жители краевой столицы переживают, что вся вода скоро превратится в лед. Сейчас во Владивостоке уже –1°С, снова начался снег. По прогнозам синоптиков «Примгидромета», к утру в городе похолодает до – 5°С.
Дети оказались рады снегу во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ
– Ну, все, пошел искать коньки. В воскресенье получится передвигаться только на них,–комментируют ожидающуюся обстановку в городе пользователи социальных сетей.
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ИСТОЧНИК KP.RU