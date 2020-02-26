Саперы проверили «заминированные» школы и гимназии Владивостока
26 февраля очередные анонимные письма с тревожным содержанием поступили в десятки школ Дальнего Востока. «Террористы» ударили по Хабаровску и Владивостоку. В дальневосточной столице из-за угрозы взрыва бомбы эвакуировали детей из десяти школ и двух гимназий. Силовикам пришлось осмотреть все здания, чтобы удостовериться в том, что школьники в безопасности.
В конце рабочего дня стали известны результаты оперативных мероприятий.
- Проверка всех школ, в которые сегодня поступила информация о минировании, завершена. Ни одно из сообщений не подтвердилось, - сообщают в пресс-службе администрации Владивостока.
Напомним, что лжетерроризм, как и терроризм – уголовное преступление, за которое придется понести заслуженное наказание. Речь не только об ограничении свободы, но и за погашение затрат за выезд сотрудников ведомств.
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ИСТОЧНИК KP.RU