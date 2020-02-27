Поиски пропавшего в Фокино мальчика прекращены

27 Февр. 2020 2020-02-27T02:21:26+03:00

О местонахождении Романа ничего не было известно сутки

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14-летий Роман пропал 25 февраля в ЗАТО Фокино. Мальчик просто вышел из дома утром и не вернулся. Родные и близкие забили тревогу. Они обратились за помощью к полиции и волонтерам Примпоиска. Им были переданы фотографии мальчика и его приметы. Было известно, что Рома исчез вместе со школьным портфелем.

Активисты обратились за помощью к неравнодушным горожанам. Была велика вероятность, что местные видели ребенка или знают, где он может находиться.

Спустя сутки, 26 февраля, волонтеры сообщили о том, что поиски 14-летнего Ромы прекращены. К счастью, причиной тому радостное событие – мальчик нашелся. Жив и здоров, а это самое главное. Активисты благодарят за содействие всех, кто принимал участие в поисковой операции.

ИСТОЧНИК KP.RU