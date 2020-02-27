2020-02-27T10:25:16+03:00
Происшествия

Так себе вечеринка: стало известно о состоянии приморских студенток, выпавших с 4 этажа

Все трое получили серьезные травмы и будут еще долго под наблюдением врачей
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Девушкам понадобилась срочная медицинская помощьДевушкам понадобилась срочная медицинская помощьФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Три жительницы Приморского края, которые умудрились вместе упасть с 4-го этажа, при попытке побега из общаги, выжили, но получили травмы. С переломами различных частей тела студентки лежат в «Арсеньевской городской больнице». У одной из пациенток – серьезно поврежден позвоночник.

Напомним, студентки колледжа в Арсеньеве в День защитников Отечества решили уйти из общаги тайком. Но вместо двери при этом использовали окно, а вместо лестницы – канат из простыней. Итогом столь необдуманного поступка стали травмы. Врачи оценивают состояние искательниц приключений, как средней степени тяжести. К счастью, обошлось без повреждений внутренних органов.

– У всех девушек переломы – у двух пациенток средней степени тяжести, у третьей – серьезная травма позвоночника. В оперативном вмешательстве студентки не нуждаются, – прокомментировала «Комсомолке» представитель министерства здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова.

По словам врачей, девушки будут находиться под наблюдением от одного до трех месяцев.

ПО ТЕМЕ:

Спешили поздравить мужчин: в Приморье девушки выпали из окна общаги, спускаясь по простыням

Колледж не торопится комментировать резонансное происшествие (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глухонемого мужчину без переднего зуба разыскивают в Приморье
Экс-чиновнику из Приморья дали 4,5 года «строгача» за взятку
Старушка в Приморье пырнула ножом человека
Так себе вечеринка: стало известно о состоянии приморских студенток, выпавших с 4 этажа
Легла под колеса эвакуатора: за скандальную блондинку из Владивостока взялась полиция
«Ростелеком» и «РТК — Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных
Подросток упал с балкона десятого этажа во Владивостоке
Масштабный салют в День Победы прогремит сразу на девяти площадках Владивостока
Год и 8 месяцев дали приморцу, укравшему строительные инструменты
В центре Владивостока столкнулись две иномарки, одна влетела в грузовик
В Приморье 92-летнюю бабушку ограбили прямо на улице
Энергетики ДРСК подключат к электроснабжению участки многодетных семей в Артёмовском городском округе Приморья
Курящего приморца «спалили» в самолете
«228», или Как житель Владивостока поплатился за наркоторговлю 10 годами своей жизни
Land Cruser надо? Сиделец колонии в Приморье заработал себе еще один срок за продажу выдуманной машины
Поиски пропавшего в Фокино мальчика прекращены
Синоптики рассказали, какой будет погода во Владивостоке 27 февраля 2020 года
Еще один бывший чиновник Приморья «споткнулся» о взятку и попрощался со свободой
Саперы проверили «заминированные» школы и гимназии Владивостока
Цена вопроса - 295 миллионов рублей: на учредителя обанкротившейся ритейл-компании «Три кота» подали в суд в Приморье
Сельские разборки, или как в Новошахтинском мужчина до смерти забил соседа
Шерше ля фам по-Артемовски: в доме на Кирова найден труп мужчины
Власти рассказали, кто в Приморье имеет право на 100% компенсацию за вывоз мусора
Синоптики уточнили прогноз по снежному циклону, который взял курс на Владивосток
Житель Приморья одновременно попрощался с деньгами и хорошим отношением к коллеге
При себе был школьный портфель: в Приморье не могу найти кареглазого Романа