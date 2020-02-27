Так себе вечеринка: стало известно о состоянии приморских студенток, выпавших с 4 этажа

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:25:16+03:00

Все трое получили серьезные травмы и будут еще долго под наблюдением врачей

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Три жительницы Приморского края, которые умудрились вместе упасть с 4-го этажа, при попытке побега из общаги, выжили, но получили травмы. С переломами различных частей тела студентки лежат в «Арсеньевской городской больнице». У одной из пациенток – серьезно поврежден позвоночник.

Напомним, студентки колледжа в Арсеньеве в День защитников Отечества решили уйти из общаги тайком. Но вместо двери при этом использовали окно, а вместо лестницы – канат из простыней. Итогом столь необдуманного поступка стали травмы. Врачи оценивают состояние искательниц приключений, как средней степени тяжести. К счастью, обошлось без повреждений внутренних органов.

– У всех девушек переломы – у двух пациенток средней степени тяжести, у третьей – серьезная травма позвоночника. В оперативном вмешательстве студентки не нуждаются, – прокомментировала «Комсомолке» представитель министерства здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова.

По словам врачей, девушки будут находиться под наблюдением от одного до трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU