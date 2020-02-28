2020-02-28T04:05:11+03:00
Общество

Неадекватный мужчина устроил молебен ночью на оживленной трассе Владивостока

Жители города предлагают наказать странного пешехода за провокацию ДТП [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Мужчина рисковал своей жизнью и подставлял водителей. Фото: print screen видеоМужчина рисковал своей жизнью и подставлял водителей. Фото: print screen видео
Изменить размер текста:

Странный поступок жителя Владивостока попал в прицел видеокамеры очевидцы. Мужчина решил помолиться посреди оживленной трассы, да еще и в ночное время, когда разглядеть пешехода крайне сложно.

История развернулась во Владивостоке на Народном проспекте. Неадекватное поведение мужчины вызвало всплеск негодования местных жителей. На видео отчетливо заметно, как пешеход садится прямо на дороге, вознося руки к небу. Что именно побудило человека рисковать своей жизнью, остается загадкой.

Странное поведение мужчины попало на камеру.Видео: dps_vl

Пользователи социальных сетей, по которым разлетелось видео, предполагают, что мужчина находится в неадекватном состоянии. А вот, что именно вызвало отклонения в поведении – наркотики или душевное расстройство, пока не понятно.

– Человек явно не дорожит своей жизнью, да еще и хочет создать большие проблемы окружающим. За такое нужно наказывать, по закону, минимум на 15 суток, – отмечено в популярном автомобильном паблике Приморья.

Местные жители уверяют, что мужчина уже не в первый раз ведет себя странным образом. Летом горожанина часто видели на дороге в Ленинском районе приморской столицы.

«Комсомолка» ранее рассказывала о похожей ситуации на Чуркине. Тогда девушка устроила сидячую забастовку на проезжей части. Пьяную леди погрузили в такси, подоспевшие подруги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП с грузовиками заблокировало проезд в Советском районе Владивостока
Голубоглазая красотка пропала в Приморье
Неадекватный мужчина устроил молебен ночью на оживленной трассе Владивостока
В центре Владивостока тушат трехэтажный дом
"Я вас ненавижу": жительница Владивостока высказалась о 7-балльных пробках
Приморские родители сдали ЕГЭ по истории за полчаса
Приморец попался с двумя килограммами марихуаны
Циклон накроет Приморье уже сегодня
Снежный циклон ударит по Приморью вечером в пятницу
Во Владивостоке водитель автобуса пошел с пассажирами на таран, за что и попрощался с работой
Глухонемого мужчину без переднего зуба разыскивают в Приморье
Экс-чиновнику из Приморья дали 4,5 года «строгача» за взятку
Старушка в Приморье пырнула ножом человека
Так себе вечеринка: стало известно о состоянии приморских студенток, выпавших с 4 этажа
Легла под колеса эвакуатора: за скандальную блондинку из Владивостока взялась полиция
«Ростелеком» и «РТК — Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных