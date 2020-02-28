Неадекватный мужчина устроил молебен ночью на оживленной трассе Владивостока

28 Февр. 2020 2020-02-28T04:05:11+03:00

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Странный поступок жителя Владивостока попал в прицел видеокамеры очевидцы. Мужчина решил помолиться посреди оживленной трассы, да еще и в ночное время, когда разглядеть пешехода крайне сложно.

История развернулась во Владивостоке на Народном проспекте. Неадекватное поведение мужчины вызвало всплеск негодования местных жителей. На видео отчетливо заметно, как пешеход садится прямо на дороге, вознося руки к небу. Что именно побудило человека рисковать своей жизнью, остается загадкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763392" frameborder="0"></iframe> Странное поведение мужчины попало на камеру.Видео: dps_vl

Пользователи социальных сетей, по которым разлетелось видео, предполагают, что мужчина находится в неадекватном состоянии. А вот, что именно вызвало отклонения в поведении – наркотики или душевное расстройство, пока не понятно.

– Человек явно не дорожит своей жизнью, да еще и хочет создать большие проблемы окружающим. За такое нужно наказывать, по закону, минимум на 15 суток, – отмечено в популярном автомобильном паблике Приморья.

Местные жители уверяют, что мужчина уже не в первый раз ведет себя странным образом. Летом горожанина часто видели на дороге в Ленинском районе приморской столицы.

«Комсомолка» ранее рассказывала о похожей ситуации на Чуркине. Тогда девушка устроила сидячую забастовку на проезжей части. Пьяную леди погрузили в такси, подоспевшие подруги.

ИСТОЧНИК KP.RU