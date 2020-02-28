2020-02-28T07:36:08+03:00
Общество

Легендарный Хатико вернулся в центр Владивостока

Многострадальную фигуру отреставрировали и установили на прежнее место. Владельцы арт-объекта просят его беречь [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Фигуру вернули на прежнее место в центре Владивостока. Фото: solid_bankФигуру вернули на прежнее место в центре Владивостока. Фото: solid_bank
Изменить размер текста:

Фигуру собаки, которую преследовали неудачи во Владивостоке, отреставрировали и вернули на прежнее место на Алеутской, 33. Дорогостоящий арт-объект, изготовленный по спецзаказу в Москве, ломали, воровали и даже сбрасывали в реку. Статуя милого щенка, которого местные жители прозвали Хатико, продолжит радовать горожан.

Собачку с Алеутской создатели прозвали Pochi, кличка происходит от французского «petite»– маленький, милый. Однако жители города быстро нарекли статую именем более знаменитого «собрата» – Хатико. «Комсомолка» подробно рассказывала о приключениях фигуры, которая подвергалась атакам злоумышленников с первого дня установки.

Практически ежедневно собаку старались повредить – пинали, толкали, отрывали от пьедестала. А после и вовсе похитили, скинув в реку на Фадееева. Ущерб от действий злоумышленников составил 120 тысяч рублей. Арт-объект, сделанный на 3D-принтере в Москве, решено было отреставрировать с помощью местных мастеров.

Pochi уже занял свое привычное место на пьедестале. Сотрудники АО «Солид Банк», которым принадлежит фигура, надеются, что в этот раз жители города будут относиться к собаке более бережно.

Знаменитую фигурку отреставрировали во Владивостоке.Видео: dps.control

ПО ТЕМЕ:

Крали, били, топили в реке: история владивостокского Хатико станет основой уголовного дела

Статуя собаки, изготовленная по спецзаказу в Москве, находится под охраной полиции (подробнее…)

Мужчина, укравший владивостокского Хатико, попал на видео

Приморец совершил ту же ошибку, что и его предшественник-нарушитель: забыл о наружной камере (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парень из Приморья зарезал своего шестилетнего брата
Поиски пропавшей красавицы из Фокино завершены
Легендарный Хатико вернулся в центр Владивостока
Стартап на масленицу: юные жители Владивостока готовы испечь за вас блины, если вам лень
Девочку, лишившуюся ног под поездом, доставят во Владивосток на вертолете
ДТП с грузовиками заблокировало проезд в Советском районе Владивостока
Голубоглазая красотка пропала в Приморье
Неадекватный мужчина устроил молебен ночью на оживленной трассе Владивостока
В центре Владивостока тушат трехэтажный дом
"Я вас ненавижу": жительница Владивостока высказалась о 7-балльных пробках
Приморские родители сдали ЕГЭ по истории за полчаса
Приморец попался с двумя килограммами марихуаны
Циклон накроет Приморье уже сегодня
Снежный циклон ударит по Приморью вечером в пятницу
Во Владивостоке водитель автобуса пошел с пассажирами на таран, за что и попрощался с работой
Глухонемого мужчину без переднего зуба разыскивают в Приморье
Экс-чиновнику из Приморья дали 4,5 года «строгача» за взятку
Старушка в Приморье пырнула ножом человека
Так себе вечеринка: стало известно о состоянии приморских студенток, выпавших с 4 этажа
Легла под колеса эвакуатора: за скандальную блондинку из Владивостока взялась полиция
«Ростелеком» и «РТК — Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных