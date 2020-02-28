Легендарный Хатико вернулся в центр Владивостока
Фигуру собаки, которую преследовали неудачи во Владивостоке, отреставрировали и вернули на прежнее место на Алеутской, 33. Дорогостоящий арт-объект, изготовленный по спецзаказу в Москве, ломали, воровали и даже сбрасывали в реку. Статуя милого щенка, которого местные жители прозвали Хатико, продолжит радовать горожан.
Собачку с Алеутской создатели прозвали Pochi, кличка происходит от французского «petite»– маленький, милый. Однако жители города быстро нарекли статую именем более знаменитого «собрата» – Хатико. «Комсомолка» подробно рассказывала о приключениях фигуры, которая подвергалась атакам злоумышленников с первого дня установки.
Практически ежедневно собаку старались повредить – пинали, толкали, отрывали от пьедестала. А после и вовсе похитили, скинув в реку на Фадееева. Ущерб от действий злоумышленников составил 120 тысяч рублей. Арт-объект, сделанный на 3D-принтере в Москве, решено было отреставрировать с помощью местных мастеров.
Pochi уже занял свое привычное место на пьедестале. Сотрудники АО «Солид Банк», которым принадлежит фигура, надеются, что в этот раз жители города будут относиться к собаке более бережно.
Знаменитую фигурку отреставрировали во Владивостоке.Видео: dps.control
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ИСТОЧНИК KP.RU