2020-02-28T08:05:52+03:00
Общество

Поиски пропавшей красавицы из Фокино завершены

О местонахождении школьницы не было известно больше суток
Милана СОКОЛ
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Девочку удалось найти. Фото: primpoisk25Девочку удалось найти. Фото: primpoisk25
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В Приморье закончились поиски 13-летней школьницы, пропавшей ранним утром, 26 февраля. Больше суток голубоглазую красотку искали полицейские и волонтеры. К счастью, с девочкой все хорошо, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Примпоиск».

Девочка ушла из дома в ЗАТО Фокино в 07:30 в четверг и перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники попытались сами найти ребенка, но безуспешно. Обзвонили друзей и одноклассников Светланы, после чего обратились в полицию.

Помимо сотрудников органов внутренних дел к поискам подключились и волонтеры. Ориентировка с фотографией красавицы облетела социальные сети и СМИ. Не исключено, что девочку удалось найти в кратчайшие сроки именно благодаря огласке. Волонтеры благодарят всех за помощь в распространении информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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