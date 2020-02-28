Крупнейший в России терминал АО «Восточный Порт» отмечает 46-летие со дня основания

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:10:11+03:00

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28 февраля 2020 года, Врангель, Приморский край. Крупнейшему в России специализированному терминалу с высокотехнологичной перевалкой угля – АО «Восточный Порт» – сегодня исполняется 46 лет. Именно в этот день, 28 февраля 1974 года, приказом Министерства морского флота СССР предприятию был присвоен статус Морской торговый порт «Восточный Порт».

В 60-е годы прошлого века отсутствие достаточной портовой и железнодорожной инфраструктуры существенно ограничивало возможности стремительно развивающейся экономики СССР. Поэтому уже в 1970 году правительство страны утвердило программу строительства объекта в бухте Врангеля под названием «Порт Восточный». Три года спустя здесь был введён в эксплуатацию универсальный перегрузочный комплекс, а в 1978 году начал свою работу первый в стране специализированный угольный терминал.

Первый штабель специализированного угольного комплекса 1978

Практически за полвека предприятие прошло славный путь от всесоюзной ударной комсомольской стройки до крупнейшего стивидора России. Терминал оснащён закрытым оборудованием для перегрузки, транспортировки и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля. Предприятие обеспечивает высокотехнологичную экологически безопасную перевалку угольной продукции отечественных производителей в Республику Корея, Японию, Тайвань, КНР и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

3 очередь специализированного угольного комплекса

В целом, прошедший год во многом стал знаковым для АО «Восточный Порт». Ключевым событием в работе предприятия явилось завершение строительства проекта Третьей очереди специализированного комплекса по перевалке угля стоимостью более 40 млрд рублей. Его возводили с нуля, без привлечения государственного финансирования. Сейчас для Дальнего Востока Третья очередь – это не только основное торговое «окно» для экспорта российского угля. Это 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Только за прошлый год налоговые отчисления компании превысили 2,7 млрд рублей. Причем их большая часть — это поступления в краевой и местный бюджеты, которые используются непосредственно в интересах Приморья и Находки.

Основа для создания привлекательных условий труда — высокие зарплаты, социальные гарантии, комфорт и безопасность на производстве — были заложены еще при строительстве «Восточного Порта», в 1970-е годы. И по сегодняшний день забота о человеке – дело чести для предприятия, не менее важное, чем внедрение новых технологий, инвестиций в промышленную экологию и расширение производства. В прошлом году АО «Восточный Порт» вышло на новый уровень социально-ответственного подхода к работникам и жителям Врангеля, учредив Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Фондом были разработаны и в настоящее время успешно реализуются 12 программ социального развития микрорайона: «Дети», «Здоровье», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт» и другие.

«Шадринск» – первое судно в «Восточном Порту». Фото: предоставлено пресс-службой

46 лет спустя предприятие по-прежнему является градообразующим для посёлка Врангель, жилые дома которого и вся сопутствующая инфраструктура возводились для портовиков одновременно со строительством Порта. Сегодня именно жители Врангеля составляют большую часть (60%) трудового коллектива АО «Восточный Порт». В свою очередь, стивидорная компания содержит крупные объекты ЖКХ посёлка, принимает активное участие в его благоустройстве и социальной жизни.

Советско-японская инспекторская комиссия по выбору места для строительства нового морского порта, 1967 год. Фото: предоставлено пресс-службой предприятия

– Люди были, есть и будут основной ценностью и главным условием успеха любого предприятия. Нас в Порту более двух тысяч, и каждый вносит свою лепту в большое правильное дело, каждый безусловно ценен для достижения общих целей, – отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Всех своих коллег, работников нашего предприятия, поздравляю с днём рождения «Восточного Порта»! Спасибо за ваш труд, всего самого доброго вам и вашим близким!

ИСТОЧНИК KP.RU