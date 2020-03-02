Почему эксперты ВОЗ высоко оценили противоэпидемическую работу Китая?

2 Март 2020 2020-03-02T06:48:36+03:00

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«В Китае принимают самые смелые, гибкие и активные за всю историю противоэпидемические меры» - Это выражение наиболее отчетливо звучит в совместном докладе по итогам изучения новой коронавирусной пневмонии (COVID-19), опубликованном экспертами Китая и ВОЗ 29 февраля.

25 экспертов из Китая, Германии, Японии, Республики Корея, Нигерии, России, Сингапура, США и ВОЗ после 9-дневной инспекционной поездки в Китай пришли к этому выводу, который выглядит весьма убедительно.

Старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлворд, который возглавил группу международных экспертов во время недавних пресс-конференций в Пекине и в Женеве, рассказал свои впечатления о поездке в Китай:

«Если бы я заразился коронавирусом, то хотел бы лечиться в Китае»; «китайский метод лечения – единственный из нам известных, который доказал свою эффективность»; «…разным регионам мира стоит поучиться у Китая профессиональному механизму реагирования…».

Почему Брюс Эйлворд и его коллеги пришли к таким выводам?

Эксперты, побывавшие в Китае, отмечали: «В Китае поняли, что раз эффективных лекарств и вакцины нет, то будем использовать средства, согласно симптомам, корректировать лечение, приспосабливаться, все для спасения жизни людей». Упор на спасении людей, который отметили зарубежные эксперты, связан, прежде всего, с институциональными особенностями социальной системы страны.

Как они отметили в докладе, «в Китае принимаются решительные, комплексные, немедикаментозные инвазивные меры лечения, включая экспресс-тесты, ускоренное выявление и диагностику, строгий карантин - все это помогло эффективно сдержать натиск инфекции.

На экспертов произвело глубокое впечатление и то, что для спасения людей были привлечены высокие технологии: Большие данные, искусственный интеллект, 5G и др. Это упростило координацию и проведение врачебных консилиумов между медиками разных районов страны.

Кроме этого, международные эксперты также высоко оценили активное привлечение новейшего медицинского оборудования. «Я спросил, сколько у вас в наличии дыхательных аппаратов. Они сказали, что от 50 до 60. Сколько экстракорпоральных приборов ЭКМО? Мне сказали, что 5, из расчета на одну больницу. Даже в Европе такого нет», – сказал Брюс Эйлворд на пресс-конференции.

В настоящий момент благодаря активным усилиям Китай направил эпидемическую динамику в сторону улучшения, об этом свидетельствуют последние статистические данные о заболеваемости. 29 февраля в стране, помимо провинции Хубэй, было зафиксировано лишь три новых подтвержденных случая заражения коронавирусной пневмонией, три дня подряд зафиксированы лишь единичные случаи заражения.

Однако, вместе с тем, эпидемия распространяется по миру. На днях ВОЗ повысил степень угрозы коронавируса до «очень высокой». Проблема локализации инфекции стала самой актуальной для всего мира.

В докладе ВОЗ подчеркивается, что противоэпидемические меры Китая стали важным опытом по борьбе с коронавирусной пневмонией для всего мира. По мнению Брюса Эйлворда, чтобы сдержать распространение эпидемии, Китай предпринял ряд эффективных мер, среди которых введение карантина в городе Ухань, экстренный поиск зараженных, выявление всех, кто имел контакты с зараженными и их изоляция, именно этот опыт может пригодиться всему международному сообществу.

Как отмечает Ассошиэйтед Пресс 29 февраля, когда о коронавирусе мало что известно, нет эффективных препаратов и вакцин, карантин и изоляция, которые предприняты в Китае, - оптимальный способ сдерживания распространения вируса. Эти меры уже предприняты и в Италии, и Республике Корея.

Китайская сторона продолжит укреплять сотрудничество с разными странами, чтобы совместно противостоять эпидемии, а также обеспечить безопасность глобального и регионального общественного здравоохранения. У вируса нет границы, к борьбе с ним должны быть готовы все страны. Как подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: «Только правильные меры помогут сдержать эпидемию, это самая главная информация, которая пришла из Китая».