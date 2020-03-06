Дорога – стекло: пожарным пришлось пробираться к горящей машине по льду в запаркованном дворе Владивостока

6 Март 2020 2020-03-06T05:08:51+03:00

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Ночной пожар уничтожил автомобиль, припаркованный возле дома №5 на Енисейской во Владивостоке. Очевидцы сообщили о возгорании в МЧС, когда машина уже пылала. Специалисты незамедлительно выехали на место, но помимо огня им пришлось бороться с ледяным склоном и стихийной парковкой на узком участке дороги.

Тревожный вызов с Енисейской поступил в 02:58. Пока ждали пожарных, жильцы дома стали отгонять авто, стоящие поблизости с горящей Toyota Sai. Специалисты приехали спустя 9 минут. Как уверяют очевидцы, пожарной машине пришлось преодолевать обледеневший склон. Спецтехнику начало стаскивать на припаркованные на узком подъеме машины. Брандмейстерам пришлось тянуть рукав, чтобы приступить к тушению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764890" frameborder="0"></iframe> Пожарным пришлось преодолевать ледяной склон.Видео: dps_vl

Как рассказали официальные представители ведомства, локализовать очаг возгорания удалось в 03:37. Полностью пожар потушили в 03:39. Огонь успел распространиться на 3 квадратных метра. Никто не пострадал. В тушении участвовали 8 пожарных и 2 единицы техники. По информации пресс-службы приморского управления МЧС, тушение прошло по регламенту, специалисты уложились в сроки, однако дорогую машину спасти не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/764891" frameborder="0"></iframe> Sai загорелся ночью на Енисейской.Видео: dps_vl

В причинах ночного происшествия теперь будут разбираться компетентные органы. Сотрудники МЧС просят автолюбителей относиться с пониманием к их работе и не парковать авто на узких участках, мешая проезду спецтехники.

В четверг из-за гололеда в неприятной ситуации оказались и представители другой экстренной службы Владивостока. Застрявшую карету скорой помощи на тросе вытащил водитель Sudaru Forester.

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ИСТОЧНИК KP.RU