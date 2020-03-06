2020-03-06T10:00:58+03:00
Общество

В Уссурийске появится арендное жилье на 50% дешевле рынка

Квартиры будут сдавать в аренду бюджетникам
Константин МИХАЙЛОВ
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Программа "Арендное жилье" началась в Уссурийске. Фото: сайт правительства Приморского краяПрограмма "Арендное жилье" началась в Уссурийске. Фото: сайт правительства Приморского края
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Договор с компанией ООО «Радострой» подписала АО «Корпорация развития жилищного строительства». В документе говорится о 228 квартирах в микрорайоне «Радужный», которые будут сдавать в аренду бюджетникам по стоимости на 50% ниже, чем в муниципальном образовании на момент сдачи квартир.

Окончание строительства и передача квартир намечаются на четвертый квартал 2020 года. Как сообщает сайт правительства Приморского края, перед сдачей будет проведена независимая оценка стоимости проживания.

Программа “Арендное жилье” будет реализовываться не только в Уссурийске. В ближайшие три года в крае планируется сдать около 100 тысяч квадратных метров жилплощадей – это почти 2 тысячи квартир по льготным условиям для работников бюджетной сферы региона. На эти цели предусмотрено 5 миллиардов рублей бюджетных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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