В Уссурийске появится арендное жилье на 50% дешевле рынка
Договор с компанией ООО «Радострой» подписала АО «Корпорация развития жилищного строительства». В документе говорится о 228 квартирах в микрорайоне «Радужный», которые будут сдавать в аренду бюджетникам по стоимости на 50% ниже, чем в муниципальном образовании на момент сдачи квартир.
Окончание строительства и передача квартир намечаются на четвертый квартал 2020 года. Как сообщает сайт правительства Приморского края, перед сдачей будет проведена независимая оценка стоимости проживания.
Программа “Арендное жилье” будет реализовываться не только в Уссурийске. В ближайшие три года в крае планируется сдать около 100 тысяч квадратных метров жилплощадей – это почти 2 тысячи квартир по льготным условиям для работников бюджетной сферы региона. На эти цели предусмотрено 5 миллиардов рублей бюджетных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU