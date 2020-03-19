2020-03-10T12:26:40+03:00
Общество

Ежегодная бесплатная раздача семян началась в Приморье

Социальная акция «Справедливый урожай» стартовала 15 марта
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Организаторы акции раздают семена и призы. Фото: pixabay.comОрганизаторы акции раздают семена и призы. Фото: pixabay.com
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В Приморье началась акция «Справедливый урожай» по бесплатной выдаче семян. Организаторами традиционно выступили региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Приморском крае, депутат Законодательного собрания Алексей Козицкий и интернет-провайдер «Подряд».

В этом году у дачников есть отличная возможность не только получить бесплатный набор семян, но и выиграть полезный подарок для садового участка.

Акция «Справедливый урожай» пройдет в два этапа:

С 15 марта в офисах Подряда получите бесплатный «Пакет дачника» с семенами капусты, моркови, огурцов, перца и томатов. Количество пакетов ограничено.

Отправьте фотографии своего урожая до 10 июля, 10 августа или 10 сентября 2020 года на адрес pr@podryad.tv. В каждом сезоне внутреннее жюри выберет трех победителей.

Будут разыграны:

15 июля – электрокультиватор, микроволновка, сертификат дачника на 1500 рублей.

15 августа – садовые качели, опрыскиватель, сертификат дачника на 1500 рублей.

15 сентября – гриль, электрочайник, сертификат дачника на 1500 рублей.

Подробности акции по тел. (423) 220-60-01 и на сайте podryad.tv

Адреса офисов «Подряда», участвующих в акции:

Владивосток ул. Жигура, 34; Алеутская, 19; Калинина, 29; Партизанский пр-т, 42; Спортивная, 2; Фирсова, 2; Курчатова, 34 (ст. Угольная).

Артем ул. Кирова, 53.

Находка ул. Ленинская, 3.

Уссурийск ул. Некрасова, 64, офис 235.

ИСТОЧНИК KP.RU

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