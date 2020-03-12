В общественном транспорте Большого Камня появились терминалы для безналичной оплаты

12 Март 2020 2020-03-12T05:00:44+03:00

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В Приморье расширяется география проекта по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Вслед за Владивостоком терминалы появились в муниципальном транспорте города Большой Камень. Проект реализован совместно администрацией Большого Камня, ЗАО «Золотая Корона», ПАО Сбербанк и платежной системой Mastercard. Функции оператора системы выполняет Муниципальное казённое учреждение «Автоматизированный диспетчерский центр».

Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно: пассажирам достаточно на несколько секунд приложить к валидатору бесконтактную карту, телефон или часы, оснащенные технологией бесконтактной оплаты. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода.

Большой Камень стал одним из первых городов Приморья, в котором перевозчик модернизировал систему оплаты. Сегодня на линии работает 4 автобуса, ещё два в городе запускают летом, они обслуживают «дачные» направления. И все они оснащены терминалами.

Напомним, первым городом Приморья, где появилась безналичная оплата в транспорте, стал Владивосток. В октябре 2019 года Сбербанк оснастил весь общественный транспорт краевого центра (трамваи, троллейбусы, автобусы и фуникулер), а это более 700 единиц, терминалами безналичной оплаты проезда.

- Этот сервис набирает обороты. С каждым месяцем всё больше жителей Дальневосточной столицы расплачиваются в одно касание. На сегодняшний день ежедневно совершается около 63 тысяч транзакций по банковским картам в общественном транспорте – это порядка 90 платежей на борт. Этот результат лучше среднего показателя по стране (73 поездки), - отметил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Правительство Приморского края и Сбербанк планируют и далее расширять программу по внедрению безналичного расчёта в общественном транспорте региона. Терминалы установят в автобусах Уссурийска, Находки, Арсеньева и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU