2020-03-12T05:00:44+03:00
Общество

В общественном транспорте Большого Камня появились терминалы для безналичной оплаты

Теперь жители могут одним касанием банковской карты оплатить проезд
Поделиться:
В Большом Камне появилась безналичная оплата в общественном транспортеВ Большом Камне появилась безналичная оплата в общественном транспортеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Приморье расширяется география проекта по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Вслед за Владивостоком терминалы появились в муниципальном транспорте города Большой Камень. Проект реализован совместно администрацией Большого Камня, ЗАО «Золотая Корона», ПАО Сбербанк и платежной системой Mastercard. Функции оператора системы выполняет Муниципальное казённое учреждение «Автоматизированный диспетчерский центр».

Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно: пассажирам достаточно на несколько секунд приложить к валидатору бесконтактную карту, телефон или часы, оснащенные технологией бесконтактной оплаты. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода.

Большой Камень стал одним из первых городов Приморья, в котором перевозчик модернизировал систему оплаты. Сегодня на линии работает 4 автобуса, ещё два в городе запускают летом, они обслуживают «дачные» направления. И все они оснащены терминалами.

Напомним, первым городом Приморья, где появилась безналичная оплата в транспорте, стал Владивосток. В октябре 2019 года Сбербанк оснастил весь общественный транспорт краевого центра (трамваи, троллейбусы, автобусы и фуникулер), а это более 700 единиц, терминалами безналичной оплаты проезда.

- Этот сервис набирает обороты. С каждым месяцем всё больше жителей Дальневосточной столицы расплачиваются в одно касание. На сегодняшний день ежедневно совершается около 63 тысяч транзакций по банковским картам в общественном транспорте – это порядка 90 платежей на борт. Этот результат лучше среднего показателя по стране (73 поездки), - отметил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Правительство Приморского края и Сбербанк планируют и далее расширять программу по внедрению безналичного расчёта в общественном транспорте региона. Терминалы установят в автобусах Уссурийска, Находки, Арсеньева и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабителя-рецидивиста помог задержать молодой человек в Уссурийске
Во Владивостоке не будут отменять массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией
Карта «Приморец» Сбербанка набирает популярность в крае
Экс-руководство приморского ХК “Адмирал” подозревается в подделке документов
МТС и TikTok совместно проведут онлайн-конкурс для юных певцов и блогеров России
Парламент Приморья одобрил закон о поправке к Конституции РФ
В общественном транспорте Большого Камня появились терминалы для безналичной оплаты
ГИБДД Приморья за день оштрафовала 337 пешеходов
Задержана банда угонщиков джипов, орудовавших в Приморье
Узбекистан поможет Приморью овощами и фруктами. Подписан меморандум
На фото такой печальный: в Приморье разыскивают молодого парня
Жительница Приморья наврала, чтобы взять кредит
Небольшие осадки, но плюсовая температура: приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшее время
«СТГ-Восток»: Перед строителями, которые вышли на стихийную забастовку во Владивостоке, выполняются все обязательства
2 миллиона 300 тысяч пенсионных денег незаконно получил мужчина в Приморье
Футбольный матч "Луч" - "Балтика" переносится из Владивостока в Хабаровск из-за неготовности поля
Коллаборация туризма и бизнеса: Владивосток готовится стать частью проекта «Спасибо от Сбербанка»
До начала лета парк “Минного городка” получит ливневую канализацию, заверяют городские власти
Мэрия Владивостока возвращает автобусный маршрут №63 к прежней схеме движения
Примгидромет обещает неустойчивую погоду на уикэнд
15-летнюю девочку, пропавшую в Моряке-Рыболове, нашли в тайном убежище под лестницей дома
Всё, что вы хотели узнать о коронавирусе, но не знали у кого спросить - сообщит "горячая линия"