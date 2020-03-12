Во Владивостоке не будут отменять массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией

12 Март 2020 2020-03-12T08:57:23+03:00

Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией 2019 год. Фото: primorsky.ru

Митинг-концерт и фестиваль пройдут в краевом центре в воскресенье, 15 марта

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15 марта ровно в полдень на Корабельной набережной рядом с мемориальным комплексом ТОФ в столице российского Дальнего Востока начнется митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией.

А позже, в этот же день в Адмиральском сквере с 13 и до 16 часов жители и гости Владивостока смогут посетить фестиваль под открытым небом «Крымский полдень». Как сообщает правительство Приморского края, пришедших ждет насыщенная программа, локации Крыма, в которых можно узнать об истории и главных особенностях Крымского полуострова, квесты, выступления джазовых артистов, выставки, демонстрация блюд и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU