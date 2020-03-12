2020-03-12T08:57:23+03:00
Общество

Во Владивостоке не будут отменять массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией

Митинг-концерт и фестиваль пройдут в краевом центре в воскресенье, 15 марта
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией 2019 год. Фото: primorsky.ruМитинг в честь воссоединения Крыма с Россией 2019 год. Фото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

15 марта ровно в полдень на Корабельной набережной рядом с мемориальным комплексом ТОФ в столице российского Дальнего Востока начнется митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией.

А позже, в этот же день в Адмиральском сквере с 13 и до 16 часов жители и гости Владивостока смогут посетить фестиваль под открытым небом «Крымский полдень». Как сообщает правительство Приморского края, пришедших ждет насыщенная программа, локации Крыма, в которых можно узнать об истории и главных особенностях Крымского полуострова, квесты, выступления джазовых артистов, выставки, демонстрация блюд и многое другое.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабителя-рецидивиста помог задержать молодой человек в Уссурийске
Во Владивостоке не будут отменять массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией
Карта «Приморец» Сбербанка набирает популярность в крае
Экс-руководство приморского ХК “Адмирал” подозревается в подделке документов
МТС и TikTok совместно проведут онлайн-конкурс для юных певцов и блогеров России
Парламент Приморья одобрил закон о поправке к Конституции РФ
В общественном транспорте Большого Камня появились терминалы для безналичной оплаты
ГИБДД Приморья за день оштрафовала 337 пешеходов
Задержана банда угонщиков джипов, орудовавших в Приморье
Узбекистан поможет Приморью овощами и фруктами. Подписан меморандум
На фото такой печальный: в Приморье разыскивают молодого парня
Жительница Приморья наврала, чтобы взять кредит
Небольшие осадки, но плюсовая температура: приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшее время
«СТГ-Восток»: Перед строителями, которые вышли на стихийную забастовку во Владивостоке, выполняются все обязательства
2 миллиона 300 тысяч пенсионных денег незаконно получил мужчина в Приморье
Футбольный матч "Луч" - "Балтика" переносится из Владивостока в Хабаровск из-за неготовности поля
Коллаборация туризма и бизнеса: Владивосток готовится стать частью проекта «Спасибо от Сбербанка»
До начала лета парк “Минного городка” получит ливневую канализацию, заверяют городские власти
Мэрия Владивостока возвращает автобусный маршрут №63 к прежней схеме движения
Примгидромет обещает неустойчивую погоду на уикэнд
15-летнюю девочку, пропавшую в Моряке-Рыболове, нашли в тайном убежище под лестницей дома
Всё, что вы хотели узнать о коронавирусе, но не знали у кого спросить - сообщит "горячая линия"