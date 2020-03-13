2020-03-13T02:00:45+03:00
Общество

Сбербанк проводит совместную акцию с авиакомпанией «Победа»

При покупке авиабилетов за рубеж на сайте АК «Победа» клиент получает промокод в размере 10% от суммы покупки
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Промокод можно потратить в течение 3-х месяцев при приобретении билетов на любой рейс АК «Победа»Промокод можно потратить в течение 3-х месяцев при приобретении билетов на любой рейс АК «Победа»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сбербанк и АК «Победа» проводят совместную акцию, которая продлится до 25 марта 2020 года. При покупке авиабилетов на сайте АК «Победа» туда и обратно на зарубежные направления клиент получает промокод в размере 10% от суммы покупки (но не более 4000 рублей).

Промокод можно потратить на покупку авиабилетов на сайте АК «Победа» в течение 3-х месяцев с момента его получения, выбрав любое из направлений. Предложение распространяется на клиентов с картами Visa Сбербанка.

Промокод будет отправлен клиенту на электронную почту. Он может быть использован единовременно до указанной даты. Неиспользованная часть промокода сгорает.

Дмитрий Малых, Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Мы стремимся предоставлять своим клиентам не только удобные сервисы, но и дополнительные преимущества. Запуск совместной акции с АК «Победа» позволит клиентам Сбербанка отправиться в путешествие в 2020 году на более выгодных условиях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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