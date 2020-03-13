Крупный пожар случился в мебельном цеху в Приморье
13 марта в селе Покровка загорелся мебельный цех. К моменту приезда пожарных огонь охватил кровлю здания и успел распространиться на площадь 460 квадратных метров.
Пожар на улице Мелиораторов случился утром, когда местные жители собирались на работу. Очевидцы сообщили о возгорании мебельного цеха в 08:16. Уже спустя 5 минут на место ЧП прибыл первый пожарный расчет.
Из-за сильного задымления пришлось задействовать звено газодымазащитной службы.
Пожар в мебельном цеху Покровки.Видео: dps_pokrovka
– Локализовать очаг возгорания удалось в 08:28, а полностью ликвидировать пожар в 10:15, – рассказала специалист пресс-службы МЧС России по Приморскому краю.
В тушении довольно крупного пожара приняли участие всего 6 человек личного состава и 3 спецмашины. Напомним, во Владивостоке при задымлении телецентра привлекались сразу 49 пожарных.
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ИСТОЧНИК KP.RU