Крупный пожар случился в мебельном цеху в Приморье

13 Март 2020 2020-03-13T08:17:17+03:00

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13 марта в селе Покровка загорелся мебельный цех. К моменту приезда пожарных огонь охватил кровлю здания и успел распространиться на площадь 460 квадратных метров.

Пожар на улице Мелиораторов случился утром, когда местные жители собирались на работу. Очевидцы сообщили о возгорании мебельного цеха в 08:16. Уже спустя 5 минут на место ЧП прибыл первый пожарный расчет.

Из-за сильного задымления пришлось задействовать звено газодымазащитной службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766152" frameborder="0"></iframe> Пожар в мебельном цеху Покровки.Видео: dps_pokrovka

– Локализовать очаг возгорания удалось в 08:28, а полностью ликвидировать пожар в 10:15, – рассказала специалист пресс-службы МЧС России по Приморскому краю.

В тушении довольно крупного пожара приняли участие всего 6 человек личного состава и 3 спецмашины. Напомним, во Владивостоке при задымлении телецентра привлекались сразу 49 пожарных.

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ИСТОЧНИК KP.RU