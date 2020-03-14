Просто сидеть в кабинетах и получать за это зарплату не получится: губернатор Приморья попрощался с тремя заместителями мэра

14 Март 2020 2020-03-14T06:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Приморья вчера, 13 марта, встретился с жителями Находки. Диалог длился три с половиной часа, граждане пожаловались Олегу Кожемяко на работу местных чиновников: не хотят благоустраивать город, развивать молодежную политику, не заинтересованы в улучшении жизни населения. По итогу в тот же вечер руководитель жилинспекции Находки, а также три заместителя мэра города написали заявления об увольнении.

На своей странице в инстаграм глава региона рассказал, что хочет на примере Находки показать другим чиновникам, что «просто так сидеть в кабинетах и получать за это зарплату не получится».

- Люди, которые не заинтересованы в решении проблем города и его жителей не должны им руководить. Сотни находкинцев пожаловались мне, что у них некачественно убирают дворы и подъезды, не проводят ремонт внутренних коммуникаций и кровель. Я поручил министерству ЖКХ края провести тщательную проверку управляющих компаний города, советую им создать в Находке муниципальную управляющую компанию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766353" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья провел встречу с жителями Находки. Видео: kozhemiako.oleg.

После встречи с жителями мэр освободил заместителей от занимаемых ими должностей. Вместе с ними ушел и руководитель местной жилищной инспекции. На этом посту он 8 лет курировал работу УК, но, как сказал губернатор, «очевидно не соответствовал занимаемой должности».

Напомним, в ночь после этих увольнений в Находке произошла экологическая катастрофа: взорвалась гигантская цистерна с мазутом. Нефтепродукт вылился на озеро Соленое. Специалисты до сих пор ликвидируют последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU