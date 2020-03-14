Ушел из жизни главный редактор портала «ВладМедицина.ру»

14 Март 2020 2020-03-14T14:14:59+03:00

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Ночью 14 февраля в результате обширного инфаркта на 45 году жизни скончался Кирилл Мосолов, врач, кандидат медицинских наук, прекрасный семьянин, любящий муж и заботливый отец. Он был основателем и бессменным руководителем портала «ВладМедицина.ру».

Своим главным предназначением при жизни Кририлл Мосолов считал популяризацию профессии врача. Будучи сам практикующим доктором, выпускником Владивостокского государственного медицинского университета, он не понаслышке знал обо всех подводных камнях отрасли.

В 2009 году портал VladMedicina.ru впервые заявил о себе. За несколько лет издание выросло из медицинского справочника в крупное и авторитетное отраслевое СМИ - рупор актуальных трендов. Самая большая заслуга в этом явлении принадлежит Мосолову.

- Кирилл Владимирович сердцем и душой болел за медицину, делал все, что в его силах, чтобы не только повысить престиж профессии врача, но и максимально приблизить медпомощь для населения. В начале прошлого года он запустил на портале новый сервис обратной связи, и на большинство вопросов жителей региона отвечал сам, лично связывался с главврачами приморских ЛПУ, переадресовывал им обращения пациентов и передавал их компетентные ответы. В этом весь Кирилл Мосолов, он часто повторял, что помощь должна быть конкретной и адресной, никогда не унывал, был очень позитивным человеком и искренне верил, что в ближайшем будущем медицина станет одной из самых привлекательных отраслей для молодежи, - пишут представители портала. - До последнего дня Кирилл был жизнерадостным и веселым, деятельным, активным, полным надежд, планов и перспективных проектов. Таким он в нашей памяти и останется. Сейчас просто не верится, что этого человека уже нет рядом с нами. Но он сделал для приморской медицины и людей намного больше, чем способна иная клиника или даже все врачи, вместе взятые.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким Кирилла Мосолова.

ИСТОЧНИК KP.RU