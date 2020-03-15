2020-03-15T03:21:11+03:00
Общество

Снежно и тепло: погода в Приморье на 15 марта

Синоптики прогнозируют, что осадки будут только в первой половине дня
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Снег ожидается в первой половине дня.Снег ожидается в первой половине дня.Фото: pixabay.com
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Погода продолжает преподносить неожиданности жителям Приморья. Зима никак не хоте уступить свое место весне и в регионе периодически выпадает снег. Так, сегодня, 15 марта, по прогнозам синоптиков, на территории края также ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха будет колебаться от -3 до +5 градусов, сообщает Примпогода.

В Уссурийске небольшой снег пройдет в первой половине дня. Ветер слабый, во второй половине дня северный умеренный до сильного. Столбик термометра поднимется до +1...+3 градусов.

В Находке сегодня также небольшой снег. Ветер южный, во второй половине дня северный умеренный до сильного. Температурный фон составит +2...+4 градуса.

Снег будет и во Владивостоке. По информации синоптиков, пройдет он в первой половине дня и будет небольшим, временами умеренным. Ветер северный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха составит +1...+3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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