Си Цзиньпин возглавил борьбу с COVID-19
Как Китай борется с эпидемией.
Председатель КНР Си Цзиньпин лично руководит борьбой с эпидемией коронавирусной пневмонии в стране. По распоряжению китайского лидера, провинция Хубэй - очаг распространения нового вируса - в приоритете противоэпидемической работы. Туда направили более 40 тысяч медработников из 29 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. На защиту региона от COVID-19 встали тысячи военных медиков. 19 провинций обеспечивают Хубэй медицинскими товарами. Организовано централизованное снабжение товарами повседневного спроса. Все силы страны - для главного фронта борьбы с коронавирусом!
ИСТОЧНИК KP.RU