Си Цзиньпин возглавил борьбу с COVID-19

15 Март 2020 2020-03-15T06:28:43+03:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/766453" frameborder="0"></iframe> Как Китай борется с эпидемией.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично руководит борьбой с эпидемией коронавирусной пневмонии в стране. По распоряжению китайского лидера, провинция Хубэй - очаг распространения нового вируса - в приоритете противоэпидемической работы. Туда направили более 40 тысяч медработников из 29 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. На защиту региона от COVID-19 встали тысячи военных медиков. 19 провинций обеспечивают Хубэй медицинскими товарами. Организовано централизованное снабжение товарами повседневного спроса. Все силы страны - для главного фронта борьбы с коронавирусом!

ИСТОЧНИК KP.RU