2020-03-15T06:28:43+03:00
Общество

Си Цзиньпин возглавил борьбу с COVID-19

Поделиться:
Изменить размер текста:

Как Китай борется с эпидемией.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично руководит борьбой с эпидемией коронавирусной пневмонии в стране. По распоряжению китайского лидера, провинция Хубэй - очаг распространения нового вируса - в приоритете противоэпидемической работы. Туда направили более 40 тысяч медработников из 29 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. На защиту региона от COVID-19 встали тысячи военных медиков. 19 провинций обеспечивают Хубэй медицинскими товарами. Организовано централизованное снабжение товарами повседневного спроса. Все силы страны - для главного фронта борьбы с коронавирусом!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Си Цзиньпин возглавил борьбу с COVID-19
Снежно и тепло: погода в Приморье на 15 марта
Ушел из жизни главный редактор портала «ВладМедицина.ру»
Просто сидеть в кабинетах и получать за это зарплату не получится: губернатор Приморья попрощался с тремя заместителями мэра
Видит ли компьютер сквозь медицинскую маску, выяснили Сбербанк, VisionLabs и «Рамблер»
В ближайшие сутки в Приморье может выпасть снег
Карта «Приморец» Сбербанка набирает популярность в крае
Выставка “Город” в 27-ой раз пройдет во Владивостоке в апреле
Журналисты и блогеры Приморья участвуют в конкурсe Ростелекома «Вместе в цифровое будущее»
Не пьем, а лечимся: пациент больницы Владивостока выпал из окна и был повторно госпитализирован
Все пассажиры лайнера Diamond Princess, находившиеся на карантине во Владивостоке, отпущены домой
Крупный пожар случился в мебельном цеху в Приморье