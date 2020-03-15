2020-03-15T08:20:18+03:00
Общество

Школы и детские сады Приморья пока не планируют закрывать на карантин

На дистанционное обучение переведут только тех школьников, кто недавно вернулся из-за границы
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Массово закрывать школы и детские сады на карантин в Приморье не планируют. Фото: пресс-служба правительства Приморского края.Массово закрывать школы и детские сады на карантин в Приморье не планируют. Фото: пресс-служба правительства Приморского края.
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Власти Приморского края пока не планируют закрывать школы и детские сады на карантин. На дистанционное обучение планируют переводить только тех школьников, кто не так давно вернулись из-за границы, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Накануне от Роспотребнадзора поступила рекомендация об усилении санитарно-эпидемиологических мер для предотвращения ввоза и распространения коронавируса на территории региона. В частности речь идет о закрытии образовательных учреждений на карантин, а также об усилении графиков уборки в образовательных учреждениях, дезинфекции помещении и прочих мероприятий.

По словам министра образования Приморья Натальи Бондаренко, это ни в коем случае не говорит о том, что все школы перейдут на дистанционное обучение.

«Каждая территория региона должна принять решение, исходя из тех возможностей и той ситуации, в которой она находится на сегодняшний день. Думаю, что такая мера коснется прежде всего тех детей, которые недавно выезжали с родителями за рубеж, в том числе в страны АТР, а также тех у кого есть какие-либо признаки вирусного заболевания, не обязательно коронавируса», - отметила Наталья Бондаренко.

Она также подчеркнула, что для таких детей будут созданы все условия обучения и подчеркнула, что о массовом закрытии школ и детских садов на карантин речи не ведется.

Напомним, что задать вопросы о коронавирусе, сообщить о плохом самочувствии или подозрительных гражданах можно также по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Позвонить по бесплатному номеру можно из любой точки страны. Техподдержка ведомства многоязычная, получить консультацию можно и на китайском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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