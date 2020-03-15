Сотрудники полиции Приморья вернули домой юного беглеца

15 Март 2020 2020-03-15T09:23:06+03:00

13-летнего подростка нашли в гостя у его нового знакомого

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Полиция Артема вернула домой 13-летнего подростка. Мальчик провел двое суток у нового знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, о пропаже подростка заявила его мать. 34-летняя жительница Артема сообщила, что ее несовершеннолетний сын ушел из дома и местонахождение его неизвестно. Она также рассказала, что несколько дней назад мальчик уже уходил самовольно из дома. Однако родителям удалось самостоятельно найти беглеца.

Стражи правопорядка организовали мероприятия, направленные на розыск школьника. Ими были обследованы места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, а также старые, заброшенные здания.

Найти беглеца удалось только спустя двое суток. Он находился в Артеме в гостях у своего нового знакомого.

Сейчас школьник передан родителям. С ним была проведена профилактическая беседа. Беглеца также поставили на профилактический учет в отделе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU