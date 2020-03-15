2020-03-15T10:40:47+03:00
Происшествия

Из-за разлива мазута в Приморье возбуждено уголовное дело

Ход расследования взят на контроль прокуратурой Приморского края
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В ходе расследования будут установлены лица, виновные в произошедшем. Фото: Денис Нагаев, правительство Приморского краяВ ходе расследования будут установлены лица, виновные в произошедшем. Фото: Денис Нагаев, правительство Приморского края
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Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело из-за разлива мазута в Находке. Кроме этого, за ходом расследования также пристально наблюдает прокуратура Приморского края.

Так, в ночь на 14 марта в Находке произошла разгерметизации емкости с мазутом, объемом 2,5 тыс. кубических метров. Топливо разлилось по округе, из-за чего произошло загрязнение водного объекта и береговой полосы озера Соленое. Сейчас в городе введен режим ЧС муниципального значения.

Следственным комитетом Приморского края по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Как отметили в ведомстве, сейчас устанавливаются лица, виновные в произошедшем, а также размера ущерба, причиненного окружающей среде. Кроме этого, ходи и результаты расследования были взяты на контроль прокуратурой Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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